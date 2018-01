Hradec opět uvažuje o mimoúrovňové křižovatce za 400 milionů korun

Mnohem levnější a nejspíš i smysluplnější jednoúrovňová rekonstrukce přetíženého uzlu totiž leží u ledu a nejspíš tam ještě delší dobu zůstane.

Její územní rozhodnutí napadl spolek Kruh pro občanskou společnost (KOS) kvůli systémové podjatosti krajského úřadu. Soud, který měl v případu rozhodnout, se však podjatostí vůbec nezabýval a žalobu zamítl.

Případ tak musí znovu projednat stavební úřad v Hořicích, ke kterému se právě kvůli podjatosti krajského úřadu celý případ dostal (více v článku Případ křižovatky Mileta se stěhuje. Zase zahlcenému úřadu v Hořicích).

„Soud konstatoval, že žaloba je nepřípustná a vůbec se jí nezabýval. Odůvodnil to, že řízení stále pokračuje na stavebním úřadu v Hořicích. Zkrátka není proti čemu podávat žalobu,“ říká Aleš Dohnal, člen spolku KOS.

A protože spolek napadl verzi úrovňové křižovatky asi za 225 milionů korun a současně se neočekává, že značně přetížený hořický úřad rozhodne do několika měsíců, na scénu se potichu vrací mimoúrovňová varianta za více než 400 milionů, jejíž územní rozhodnutí stále platí.

„Zatím jsou ve hře obě varianty. Mám ambici to udělat tak, abychom Miletu dotáhli do konce buď se současným řešením, anebo s tím předchozím, které má platné územní rozhodnutí až do roku 2020. Čekali jsme na rozhodnutí soudu a nyní se budeme radit, jakou cestou se vydáme,“ říká náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich (TOP 09).

Vyloučeno přitom není ani čekání na definitivní vyjádření z Hořic. Město totiž stále věří, že Ředitelství silnic a dálnic se svým příspěvkem ve výši 130 milionů korun ještě počítá.

Podle trojstranné dohody by kraj do projektu vložil 17 milionů a město by přidalo 78 milionů (podrobnosti v článku Hradecká křižovatka Mileta se změní, úřady se shodly na penězích).

„Podle mne je naopak zřejmé, že dohoda mezi ŘSD a městem padla. Rozhodnutí stavebního úřadu v Hořicích nelze očekávat dříve než na podzim, protože je to příliš složitý problém a ten úřad je na to příliš malý,“ domnívá se Dohnal.

Vedlich však kontruje: „Jsem přesvědčen o tom, že hořický stavební úřad rozhodne ještě v tomto roce, i když si uvědomuji, že jeho kapacita je omezená.“

Developer už v sousedství kope

Všichni tři spoluinvestoři - a město dvojnásob - jsou přitom pod tlakem čtvrté strany. Lokalitu si pro stavbu administrativně komerčního centra vybral bohatý developer, který již bez ohledu na neexistující dopravní napojení začal přípravné práce ke stavbě supermarketu Kaufland.

„Developer už proinvestoval spoustu milionů korun a podle mě musí být nervózní. Svědčí o tom i několik návštěv na magistrátu, po kterých tu bylo docela dusno,“ říká jeden z dobře informovaných úředníků města, který si nepřál být jmenován.

„Zájem města, kraje, státu i soukromého investora je stejný, tedy aby Mileta stála co nejdříve. Investor je velmi dobře obeznámen s aktuálním vývojem, takže na město netlačí. Je to spíš naopak: město samo vyvíjí tlak, protože je v jeho eminentním zájmu křižovatku vystavět co nejrychleji,“ odmítá náměstek nátlak ze strany developera.

„Mileta mi začíná silně připomínat příběh s Parkem Malšovice. Tehdy se radnice rovněž zapletla s developerem nákupních center, šla přímo proti zájmům města a prosazovala nerealizovatelný a nebezpečný projekt. Přitom řešení se nabízelo tehdy i teď,“ upozorňuje Dohnal.

Křižovatka je předimenzovaná, tvrdí aktivista

Podle něj by efektivní úprava Milety byla v podstatě jednoduchá, povolení i stavitele by bylo možné sehnat do jednoho roku, všechny úpravy by se daly realizovat například o letních prázdninách roku 2019 a po otevření silnice D35 by nová křižovatka údajně sloužila zcela bez problémů.

„Jenže Mileta nesmí být pouhým řešením dopravy na druhém silničním okruhu. Ona musí řešit celý prostor před fakultní nemocnicí, její napojení, napojení záchranky, má ale velkou vazbu také na kampus univerzity i na budoucí parkovací dům před mikrobiologií. Otevření D35 dopravě ve městě prospěje, ale ta křižovatka se vybudovat musí. Předchází tomu čtyřicetiletá snaha města. Ostatně tato varianta má číslo 37,“ upozorňuje Vedlich.

Proti tomu tvrdí Dohnal: „Za čtyři pět let z Milety zmizí tisíce kamionů denně a většina transitu. Je nesmysl jí významně zvedat kapacitu a hlavně trápit dlouhé měsíce řidiče uzavírkami na nejcitlivějším místě druhého okruhu. V současné době by rekonstrukce Milety, jak si ji představuje radnice, pomohla leda Kauflandu. Místo handrkování, výhrůžek a urážek by investoři měli na křižovatku na okruhu přidat bypassy a hlavně přeprojektovat zamýšlenou křižovatku před záchrankou, která nebude schopná bez zácp přenášet zátěž z Kauflandu, nemocnice a od Vysoké.“