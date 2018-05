Podmínky pro divokou zvěř v přírodě se zhoršují. V Podyjí to chtějí změnit

Lepší propojení a udržení chráněných území na pomezí Dolního Rakouska a tří českých krajů včetně Jihomoravského řeší jedenáct partnerů z veřejné i akademické sféry a nevládních organizací.

„Krajina je intenzivněji využívána, víc a víc se kouskuje zástavbou či budováním silnic a železnic. Pro velká divoká zvířata typu jelen, los nebo rys a zejména pro chráněné druhy, jakým je třeba plachá kočka divoká, je stále těžší nacházet migrační koridory,“ vysvětlil za správu podyjského parku asistent ředitele David Grossmann.

Právě alespoň částečně obnovit tradiční migrační území volně žijících zvířat je hlavním smyslem projektu. Největší výzva pak spočívá ve spojování zájmů ochránců přírody, zemědělců, lesních hospodářů, územního plánování i hospodářského rozvoje.

„Sladit to by určitě šlo a bylo by to ku prospěchu. Bohužel se v naší společnosti řadí na první místo ekonomika a od toho se vše odvíjí. Za každou cenu vyprodukovat co nejvíce s minimálními náklady a vysokými zisky, bez ohledu na ekologii, přírodu a další generace,“ posteskl si starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra (ČSSD).

Právě obce a regiony se do projektu zapojí formou workshopů. V budoucnu navíc budou schvalovat akční plán na ochranu přírody, který autoři Connecting Nature vypracují. Aby se informace dostaly také k veřejnosti, v plánu jsou i exkurze na zajímavá místa.

Vedra tvrdí, že pokud bude osloven, určitě se zapojí. „Obce by mohly být něco jako koordinátoři mezi zemědělci, lesníky, správci národních parků a odborníky na danou problematiku,“ uzavřel.