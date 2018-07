Cenu za architekturu může získat Kinonekino v Plané a dům v Čižicích

Za prvním pozoruhodným projektem (Kinonekino) stojí pražská kancelář XTOPIX architekti. Druhý mimořádný objekt (dům v Čižicích) je dílem ateliéru Zábran-Nová architekti.

Ten už přitom získal uznání v podobě nominací loni, kdy uspěl s projektem řadových domů ve Zruči u Plzně a s administrativní budovou firmy Brusivo v Rokycanech.

O rok dříve při přehlídce získala čestný titul Finalista stavba kláštera Nový Dvůr, na které se podílel plzeňský Ateliér Soukup Opl Švehla. Mezi nominované se v roce 2016 dostal i zdařilý objekt PASK - Pavilon skla v Klatovech od kanceláře atelier25.

A co je na letošních z kraje nominovaných dílech architektů zajímavé?

Kinonekino v Plané už získalo titul Stavba roku Plzeňského kraje za loňský rok. Firma byla vybraná v architektonické soutěži. O dříve zanedbanou budovu se postarala skvěle a vytvořila v ní příjemný víceúčelový prostor.

„Je to nádherné. Řekl bych dokonce nepřekonatelné. Myslím, že něco takového tady dlouho nebylo. Všem doporučuju, aby se tam jeli podívat. Je tam vynikající uspořádání i detaily. Podle mě je to v kategorii občanských staveb pro veřejné účely bezkonkurenční,“ chválí známý plzeňský architekt Radek Dragoun.

Objekt původního kina leží v Plané v památkové zóně a patří městu. Dům byl vybudovaný na konci padesátých let minulého století. Při rekonstrukci vzniklo uvnitř několik samostatných prostorů, které lze podle potřeby propojovat.

Původní kinosál nahradily dva spojitelné sály. Na vstupní prostory z náměstí navazuje foyer s kavárnou a šatnou. Vedle je další menší s kapacitou zhruba třicet míst k sezení.

Velký sál je nově přirozeně osvětlen francouzskými okny a propojen s venkovním dvorem. Na dobu vzniku budovy odkazují některé detaily.

Například skleněná plastika v salonku je vytvořena z původních světel kina, na oplocení dvora je s pomocí perforace plechu přenesena fotka ze stavby kina z roku 1958.

Druhá letos nominovaná stavba z Plzeňského kraje patří k mimořádným rodinným domům, kterých mají architekti Jiří Zábran a Tereza Nová na kontě už víc. Ten v Čižicích je dřevostavba, stojí na okraji vesnice pár metrů od lesa a připomíná zvláštní věž.

Ne náhodou. Majitel totiž rád tráví čas pozorováním přírody. Cílem tedy bylo mimo jiné vytvořit místo, odkud bude dobře a daleko vidět.

Při stavbě domu hrála důležitou roli práce se světlem. Obytné prostory jsou ve ´věži´ a zázemí je částečně zapuštěné ve svahu. Nejvýš je umístěna střešní pracovna s vyhlídkou.

Hlavním konstrukčním materiálem je smrk. Byl použit na nosnou konstrukci i na fasádu a v interiéru ve formě bělených biodesek.

Jiří Zábran si postup do užšího výběru v rámci soutěžní přehlídky hodně považuje.

„Na podzim se vybere pár nejlepších staveb. Ale to mi nepřipadá tak důležité. Jsem totiž úplně spokojený už s tou nominací. V porotě jsou taková jména, jako je Carlo Baumschlager. Ten byl pro mě guru, když jsem studoval, a on se přijede podívat na mou stavbu. Já jsem už teď úplně šťastnej. Důležité je, že to člověku dává jistotu, že to dělá dobře,“ řekl Jiří Zábran.

Finalisté budou vyhlášeni 19. listopadu v Praze

Českou cenu za architekturu (ČCA) jako soutěžní přehlídku realizovaných staveb vyhlásila Česká komora architektů. Jejím pořádáním chce prezentovat kvalitní architektonickou produkci nejen odborné a laické veřejnosti, ale i zástupcům státní správy a samosprávy.

Kromě přítomnosti odborné Akademie ČCA a prestižní sedmičlenné mezinárodní poroty, složené z renomovaných architektů, je předností České ceny za architekturu také ojedinělý způsob propagace architektury v průběhu celého roku.

Výsledky v podobě vyhlášení finalistů budou jasné 19. listopadu na slavnostním galavečeru ve Fóru Karlín v Praze. Na akci budou rovněž vyhlášeny výsledky ocenění za výjimečný počin.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno 145 staveb, ze kterých bylo 33 nominováno do užšího výběru. Ty se nyní představují ve venkovní expozici areálu Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích na Plzeňsku.