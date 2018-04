Potápěčka vídá málo ryb, zato hory odpadků. Oceány zachraňuje uměním

Anna Milerová původně chtěla loni na podzim udělat jednorázovou výstavu pro umělecký happening Špitál ART v josefovské pevnosti.

„Dost cestuju, potápím se a všímám si, že moře jsou plná odpadků a ubývá ryb. Začalo mě to trápit. Řešíme banality, jestli se zdraží rohlíky nebo zvýší důchody, ale ne to, co je nejpodstatnější,“ vypráví.

Přispět k záchraně oceánů se rozhodla s designéry a umělci. Na webových stránkách Besea.cz založila e-shop s uměleckými díly. Výtěžek jde na konto americké neziskové organizace Sea Shepherd, která se už více než čtyři desetiletí zabývá ochranou moří a oceánů.

Prvním výraznějším veřejným počinem Be Sea byla březnová prodejní výstava obrazů v hradecké kavárně Náplavka. Kromě obrazů a děl designerů jsou součástí portfolia také ekologické kartáčky nebo vlastní řada látkových eko tašek.

„Chceme, aby všechny věci, které nabízíme, měly nějaký aspekt ochrany životního prostředí,“ říká Anna Milerová. Jeden z nabízených obrazů zobrazuje mořskou hlubinu.

Rodačka z Jaroměře kolem sebe za pár měsíců vytvořila desetičlenný tým podobně smýšlejících nadšenců. Nedávno se s projektem Be Sea zúčastnila festivalu Jeden svět, v květnu zamíří na veganský festival do Prahy.

Získat peníze pro omezení odpadků v oceánech není jediným cílem projektu. Minimálně stejně důležitou součástí je osvěta.

„Největší problém je v tom, že si to lidé tolik neuvědomují. V České republice jsme na tom daleko lépe než v jiných státech, třídíme odpady a chováme se poměrně ekologicky, ale to není všechno. Chceme informovat, změnit přístup lidí. Například přesvědčit je o tom, že se mohou obejít bez jednorázových obalů, kterých jsou oceány plné. Jejich ochrana je problémem nás všech,“ vysvětluje zakladatelka Be Sea.

Její ambicí je také upozorňovat na problematiku nadměrného rybolovu. „Například populace sardinek nebo tuňáků v mořích se snižuje, žraloci se zbytečně zabíjejí jen kvůli polévce z jejich ploutví. Loví se příliš malé ryby, které se nestačí reprodukovat, a tím jejich množství drasticky klesá. Mám za sebou sto ponorů, a tuňáka jsem viděla jen dvakrát. I my v Čechách to můžeme ovlivnit, když budeme rybí konzervy nakupovat s rozvahou,“ poznamenává.

Přidanou hodnotou projektu je podle ní podpora umělců. „Jsme teprve na začátku, ale mám radost, že se mi stále hlásí další a další umělci, kteří nám chtějí pomoci,“ říká Anna Milerová. Sítě chce rozhodit také v Brně, kde bude od září studovat grafický design.

Uvědomuje si, že změnit vnímání veřejnosti v zemi, ze které to je k nejbližšímu moři vzdušnou čarou 300 kilometrů, je běh na velmi dlouhou trať. Jestli jí však něco nechybí, je to pozitivní energie. Už za krátkou dobu zaznamenala dílčí úspěchy.

„Když člověk nebude dělat nic, není žádná naděje. Je mi jasné, že výsledky nepřijdou hned. Od doby, co jsem projekt Be Sea rozjela, začalo se o to zajímat hodně mých kamarádů a vrstevníků, a ne u všech bych to zrovna čekala. Už teď to padá na úrodnou půdu,“ uzavírá optimisticky Anna Milerová.