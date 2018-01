Škoda po letech otevřela závod v Kvasinách lidem, nabízí skupinové exkurze

Prohlídky v kvasinském závodu byly v minulosti běžné. V době náběhu nových modelů před několika lety je však automobilka zrušila a naposledy pustila veřejnost za brány továrny před čtyřmi lety, kdy oslavovala 80 let výroby vozů v Kvasinách. Od té doby se mohli příznivci motorismu do fabriky podívat jen prostřednictvím médií.

To se změnilo loni na podzim. Škoda Auto rozhodla exkurze ve svém závodu na Rychnovsku obnovit. Zájem je velký. V tříměsíční pilotní fázi této možnosti využilo téměř 900 lidí.

„Závodem provázejí návštěvníky naši zkušení zaměstnanci. Výhodou je, že mají k automobilce osobní vztah a mají o ní co říci, a to nejen ze současnosti, ale především z její bohaté historie,“ sdělil vedoucí výroby v závodu Škoda Auto Kvasiny Jiří Černý.



Exkurze pořádá stejně jako ve zbylých dvou českých továrnách Škoda Muzeum z Mladé Boleslavi. Tam si zájemci přes web nebo telefon musejí nejprve objednat termín. Pokud jim ho muzeum potvrdí, ve smluveném čase je u brány závodu bude čekat průvodce. Samostatně do areálu veřejnost nesmí.

Podmínkou je věk návštěvníků nad 10 let. Vstup je zdarma. Termíny jsou k dispozici od pondělí do soboty mezi 8. a 17. hodinou. Během zhruba dvouhodinové prohlídky se lidé podívají do svařovny a montáže a seznámí se také s historií závodu, kde se auta vyrábí už od roku 1934.

„Viděli jsme svařovnu pro modely Superb a Kodiaq. Do lakovny se nevodí, protože to je zóna speciální čistoty a nemůžeme tam zanést nějaký prach. Druhou částí prohlídky je proto montáž vozů Superb a Kodiaq. Jsme montážní závod, takže lisovnu nemáme. Pouze svařujeme, montujeme a zkoušíme, zda je vše v pořádku,“ popsal průvodce Bohuslav Čtvrtečka, který v automobilce pracoval 46 let. Provází od roku 2005, kdy šel do důchodu.



„Exkurze je omezena počtem 15 osob. Větší skupiny rozdělíme na dvě prohlídky. Minimální počet zájemců není stanoven,“ doplnila Adriána Krétová ze Škoda Muzea.



Kromě českého jazyka firma nabízí exkurze také v němčině. Aby lidé v provozu průvodce vůbec slyšeli, dostanou tlumočnické zařízení se sluchátky. Průvodce jim rozdá také reflexní vesty a ve svařovně navíc i ochranné brýle.

Závod v Kvasinách na Rychnovsku prošel v posledních třech letech prudkým rozvojem. Automobilka tu investovala přes 8 miliard korun a téměř zdvojnásobila počet zaměstnanců na současných 8 tisíc lidí. Řada z nich dojíždí na Rychnovsko ze sousedních okresů či z Polska. Kromě toho firma zaměstnává i dělníky z dalších zemí, kteří bydlí na ubytovnách v Rychnově nad Kněžnou a okolí.