Opozici vadí prodej školky v lukrativní části Varů. Bojí se, že skončí

Až do roku 2008 sahá rozhodnutí tehdejšího vedení Karlových Varů, pronajmout prostory školky v ulici Krále Jiřího do soukromých rukou. Nyní se z pronájmu stává prodej. I přes kritiku opozice zastupitelé souhlasili s tím, že jedinou školku v lázeňském území získá za cenu určenou znaleckým posudkem současná nájemkyně Michaela Linhartová. Podle radních nemá město peníze na nutné investice související s rekonstrukcí budovy.



„Výše nájemného je tisíc korun měsíčně, tedy 12 tisíc korun za rok. Město má v domě čtvrtinový podíl a je potřeba vložit do něj deset až dvanáct milionů korun. Sami si tedy spočítejte, kdy by se to městu vrátilo,“ vysvětloval zastupitelům primátorčin náměstek pro dotace a strategie Tomáš Trtek (ANO).

Uvedl navíc, že provozování školky tam zůstane desetiletým věcným břemenem, přičemž město má na prostor předkupní právo. „V případě, že by se něco stalo, dostane jej zpátky,“ argumentoval náměstek.

Zástupci všech opozičních stran ale byli proti. Například pirátský zastupitel Josef Janů upozornil na stanovisko odboru školství s tím, že má zůstat mateřinka v tomto prostoru zachována. „Vím, že má existovat ještě deset let, ale z pohledu developera tam dostanu docela zajímavý prostor uprostřed Varů, v zajímavé čtvrti a za cenu, která je velmi nízká. To může být docela dobrý investiční počin,“ naznačil.

Podle vedoucí právního odboru Dany Sárové ale město vždy vychází ze správnosti posudku, který zadalo znalci. A to včetně určené ceny.

S obavami se na prodej dívají i zástupci Karlovarské občanské alternativy (KOA). Její zastupitel Vlastimil Lepík uvedl, že je ochoten pominout, jakým způsobem vznikla nájemní smlouva i jaká je výše nájmu. „To není to podstatné. Pro mě je podstatné, co bude po deseti letech, až úvazek na školku skončí,“ prohlásil. Zároveň doplnil, že lidé v této městské části budou bydlet dál a školka jim tam bude chybět.

Strach ze ztráty kontroly

K jeho názoru se připojil také exprimátor Petr Kulhánek (KOA), podle kterého se město nemá zbavovat prostoru sloužícího pro vzdělávání. „Po deseti letech ztratíme nad tímto objektem kontrolu, ať co se týče využití, anebo dalšího nakládání. Prodej zastupitelstvem je z mého pohledu naprosto nepřijatelný,“ uvedl.

Další z opozičních zastupitelů Jaroslav Borka (KSČM) svým kolegům zase připomněl kauzy, které se v minulosti týkaly sporných prodejů budov, například v ulici Lázeňská 1, 3, 5 a podobně. „Protože se v tomto případě jedná o zařízení sloužící k výchově dětí, myslím, že jde o prodej, který poškozuje zájmy města. Pokud by nešlo o tuto věc, rád vyjdu soukromníkům vstříc. Ale tady prostě nemohu,“ komentoval.

Předseda zastupitelského klubu Pirátů Jindřich Čermák upozornil, že je nynější nájemkyně manželkou koaličního zastupitele Viktora Linharta za ODS. Na tyto narážky reagoval i Tomáš Trtek. „Tady se nebavíme o ekonomickém hledisku, ale čistě o tom, komu se to prodává. To je celá debata a to mě na tom nejvíc mrzí,“ řekl.

Jednatelka obavy vyvrací

Michaela Linhartová poslala MF DNES vyjádření, v němž upřesnila, že předmětem prodeje není celý dům, ale jeho nebytový prostor v přízemí a suterénu, v němž se mateřinka nachází.



„Geneze provozu soukromé školky začala po ukončení provozu městské mateřské školky před 12 lety, kdy bylo městem vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele soukromé mateřské školky. Do uvedeného výběrového řízení jsem se přihlásila a předložila podnikatelský záměr na provozování soukromé mateřské školy,“ připomněla Michaela Linhartová, která je zároveň jednatelkou.

V současné době jde podle ní o téměř 11 let provozu. „Tato školka je mezi rodiči oblíbená, má slušné výsledky, z čehož mám velkou radost. Velmi dobré výsledky kontrol státních dozorových orgánů dostatečně osvědčují, že provoz školky je bezproblémový, děti jsou ve školce spokojené, jejich rodiče také a já mám rozhodně v úmyslu úspěšnou školku provozovat nadále i po uplynutí deseti let,“ ujistila.

Kapacita je 28 dětí. Jednatelka zároveň uvedla, že ji překvapují prohlášení politiků o tom, že žádná městská školka v této lokalitě už nebude. „V této lokalitě ale žádná městská školka již 12 let není. Je zde téměř 11 let školka soukromá, která bude v nebytovém prostoru provozována nadále. Jsem přesvědčená o tom, že kdybych v celé věci nevystupovala jako manželka koaličního zastupitele, nikdo se předmětnému prodeji nebytového prostoru, kde téměř 11 let provozuji soukromou školku, nevěnuje,“ doplnila Michaela Linhartová.



Podle Jindřicha Čermáka karlovarští Piráti hodlají zvážit podání podnětu ke krajskému soudu, aby se zabýval posudkem, který je dle všech jejich dostupných informací chybný. Poznamenal přitom, že se podle něj do Karlových Varů vrací duch velké koalice ODS-ČSSD plný nejasných prodejů. Předseda regionálního sdružení ODS Jiří Vaněček zase v prohlášení vyzval Piráty, ať podání podnětu nezvažují, ale ať to udělají. Opozici zároveň požádal o to, aby vedla kritiku korektně.