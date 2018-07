Prodej kasáren byl zmanipulovaný, tvrdí opozice. Policie případ odložila

Vedení města soutěž na prodej dvou budov bývalých kasáren v Lipové aleji, které řadu let zely prázdnotou, vyhlásilo vloni. O kasárna usilovaly pouze dvě firmy, vedle Senior Holdingu (dnes Sene Cura) ještě Mimo Bohemia. Firma chce na místě vybudovat domov pro seniory, jenž by byl v provozu do pěti let.



S výsledky nesouhlasí tři opoziční zastupitelé Miloš Starý (JDK), Josef Kužel (JDK) a Miloslav Kůta (Patrioti), kteří tvrdí, že již dopředu bylo jasné, kdo kasárny získá, a že na nabídku firmy Mimo Bohemia se komise ani nepodívala. Rozhodli se proto podat trestní oznámení na nekalou soutěž. Neměli prý jinou možnost.

„Výběrové řízení bylo ve prospěch společnosti Senior Holding,“ uvedl Josef Kužel.

Věc převzala hospodářská kriminální policie v Trutnově, ta však případ odložila.

„V daném případě nejde o podezření ze spáchání trestného činu,“ stojí ve zprávě policie, kterou má MF DNES k dispozici.

Ovlivňovat chtěl naopak Starý, oponuje město

Výrok policie byl pro vedení města impulsem k protiútoku. Podle místostarosty města Petra Hamáčka (SPJ) je to celé naopak, tři zastupitelé podle něj bojovali za neúspěšnou firmu.

„Pan Starý, který podal trestní oznámení, byl ten, kdo osobně donesl nabídku druhé společnosti, která ve výběrovém řízení neuspěla,“ uvedl Hamáček, jenž tvrdí, že celý incident je zbytečný. Označuje ho za taktiku před podzimními komunálními volbami.

„Starý už v minulosti přesvědčoval zastupitelstvo, aby město prodalo kasárna jako celek za 7,5 milionu korun firmě Czech development z Písku. Nyní když prodáváme nevyužité domy za 11,65 milionu korun, zdá se mu to málo. Navíc druhý zájemce, který byl uveden na výkresech jako investor pan Horáček, kandidoval v minulých volbách za stejnou stranu jako pan Starý. Ten rovněž prosadil, že výběrové řízení bude vyhodnocovat zastupitelstvo, a tak se také stalo. Jeho návrh na zrušení soutěže ale přijat nebyl,“ řekl Hamáček.

Místostarosta je přesvědčen, že se je zastupitelé pokusili poškodit: „Nemám žádný důkaz, ale šeptá se to tady. Když si dovolím spekulovat, záměrem bylo podle mého soudu to, aby výběrové řízení vůbec nedopadlo a kasárna prodána nebyla. Takto se nám podařilo něco, co je jičínskými obyvateli hodnoceno velmi kladně.“

„Starosta nás nařkl ze zlého úmyslu“

Miloš Starý, zároveň člen kontrolního výboru zastupitelstva, odmítá, že by obvinění z nekalé soutěže bylo nesmyslné.

„Přijde mi to celé zvláštní. Starosta nás nařkl ze zlého úmyslu a tvrdí, že naše obvinění bylo nesmyslné. Jsem přesvědčený, že nebyly posuzovány obě nabídky. Nedůvěřuji orgánům činným v trestním řízení,“ řekl ostře Starý.

Nyní se chce s celou záležitostí obrátit na nevládní organizaci Transparency International.

Další ze zmíněných zastupitelů Miloslav Kůta tvrdí, že vedení města vyřadilo společnost Mimo Bohemia z výběrového řízení kvůli tomu, že její projekt vyžadoval změnu v územním plánu: „Takový argument neberu v potaz, jelikož i projekt společnost Senior Holding počítá se změnou územního plánu. V obou případech tedy jde o totožný problém.“

Místní obyvatelé mají z bojů na radnici smíšené pocity. „Nevím, co se tam děje. Asi to vypadá na hádky před volbami,“ řekla třeba Ivana Patrová. Alena Horáčková si myslí, že se s kasárnami ještě bude něco dít: „Vždyť oni už se o ně hádají takovou dobu. Když s tím konečně někdo chce něco udělat, tak se zase objeví problém. Táhne se to několik let. Jednou to měly být baráky, teď zase nějaký domov pro seniory. No, necháme se překvapit, třeba z toho bude zase něco jiného.“