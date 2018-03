České knihovny se rozhodly připojit k mezinárodnímu projektu na podporu čtenářství Bookstart, který už řadu let probíhá ve 20 zemích světa. V březnu byl vyhlášen pilotní ročník projektu v české podobě s názvem S knížkou do života. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi do 6 let. Záměrem projektu je podpořit rozvoj řečových schopností dětí a hlavně dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj jejich dítěte i jeho budoucnost. Nejcennějším dárkem, který rodiče mohou svým dětem dát je čas, který společně stráví nad dobrou knížkou prohlížením, čtením, povídáním či zpíváním. Děti, které čtou, mají lepší slovní zásobu, umí se lépe vyjadřovat, lépe pochopí probíranou látku ve škole a mají lepší studijní a pracovní vyhlídky než nečtenáři.

V litvínovské knihovně projekt zahájila paní doktorka Dernerová přednáškou o tom, proč děti špatně mluví. „Ve své neurologické praxi vidím, jaký vliv mají mobilní telefony či tablety, které rodiče předčasně dávají malým dětem, aby se zabavily, protože na ně nemají čas,“ říká paní doktorka. Děti často v době, kdy už by mohly říkat první slůvka, vydávají pouze zvuky, které slyší z tabletu. Rodiče si s nimi nepovídají a děti se pak špatně řeč naučí nebo dělají velké chyby, které musí napravovat až logopedi. Těch je ovšem v našem kraji žalostně málo a čeká se v dlouhých pořadnících, než se dítě k logopedovi dostane. A přitom by většinou stačilo tak málo, každý den číst dítěti knížku a povídat si s ním o příběhu, aby bylo jasné, že dítě textu rozumí.



A to je záměrem litvínovské knihovny, dovést rodiče či prarodiče s dětmi do knihovny. Rodiny, které své dítě do projektu přihlásí, získají sadu dárků. Leporelo pro dítě, audioknihu, speciálně vydanou metodickou publikaci pro počáteční čtení rodičů s dětmi a seznamy doporučené literatury pro předškolní děti. Dále bude knihovna v rámci projektu nabízet doplňkové aktivity, které budou pro přihlášené děti zdarma. Již nyní mohou využít novou balanční dráhu v dětském oddělení, kde si mohou procvičit rovnováhu. U dráhy a také v dětském koutku je připravena také celá řada leporel a knih pro malé děti, které si mohou s rodiči prohlížet, takže se podpoří jak duševní, tak tělesný rozvoj dětí.

Na další akce budou zvát knihovníci zapojené rodiny mailem či textovou zprávou.

Každý rodič, který má dítě do 6 let, je do knihovny srdečně zván.