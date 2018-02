Je to odměna za stoletou práci, říká šéfka nové památky v Mariánské Týnici

Seznam nových přírůstků včera schválila vláda. Areál bývalého proboštství v Mariánské Týnici teď slouží jako sídlo Muzea a galerie Severního Plzeňska a také jako Centrum baroka.

„Jsme za to moc rádi. Znamená to pro nás velký úspěch, který vyjadřuje ohodnocení práce mnoha generací, které zachraňovaly Mariánskou Týnici z trosek. Byla to stoletá práce,“ zareagovala na novinku ředitelka obou institucí Irena Bukačová.

Národních kulturních památek se týká jiná agenda. Hlavní změna tkví v tom, že objekt už nebude mít v gesci obec Kralovice, ale přímo Plzeňský kraj.

Už to, že byl areál zařazen do oznamovacího seznamu, umožnilo, aby se úspěšně ucházel o evropské dotace na dokončení východního ambitu. „Je to také potvrzení toho, že památka má nějakou vyšší kvalitu, že je společensky uznána její historická výjimečná hodnota,“ dodala Bukačová.

Budovy proboštství a kostela Nanebevzetí Panny Marie jsou dílem významného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho. Pocházejí z druhé poloviny osmnáctého století.

„Bylo to slavné poutní místo. Má náboženskou tradici, přes všechny peripetie předchozích režimů. Lidé se sem dříve chodili modlit za déšť či prosit o záchranu. V roce 1938 ze zde konala prosebná bohoslužba, v roce 1945 pak bohoslužba děkovná,“ informuje ředitelka.

Návrhy na nové památky podává každý rok ministerstvo kultury. Vždy se jedná o soubor staveb, které mají něco společného. Letos přišla na řadu právě poutní místa.

„Ocitli jsme se v exkluzivní společnosti devatenácti památek. My jsme jednou z mála, která už tuto funkci neplní. Ovšem ročně k nám přichází dvacet tisíc návštěvníků a mnozí z nich památku navštěvují právě z náboženských důvodů,“ doplňuje Irena Bukačová.