Přívoz v Nymburku je atrakcí i pomocí místním. Bude jezdit i v květnu?

Přívoz v Nymburku se osvědčil. Denně na druhý břeh Labe převeze stovky lidí. Spojení funguje od demolice lávky pro pěší, která byla v havarijním stavu. Nová lávka by měla být hotová až v příštím roce. Jak ale Rádiu Impuls řekl provozní lodě Blanice Petr Bárta, podle smlouvy by měl přívoz skončit už za pár měsíců. „Oficiálně máme smlouvu do konce dubna a jedná se teď s radnicí o tom, jakou formou by bylo možné přívoz dál provozovat. Jak my, tak radnice počítáme s tím, že bude jeho provoz nějakým způsobem pokračovat.“

Loď převáží zájemce každý den 12 hodin zhruba po 15 minutových intervalech. Místní si přepravu pochvalují. Pokud by tam nebyl, museli by řeku přecházet přes plavební komoru, kde jsou ale schody.

