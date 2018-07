Zřícenou lávku nově nahradí přívoz pro sto lidí, vypluje ještě v červenci

Organizátor hromadné dopravy, společnost Ropid proto na jaře oznámil, že zde brzy nasadí výrazně prostornější loď. Zatím se tak však nestalo (měla být hotová v červnu).

To se změní teprve na přelomu července a srpna, kdy konečně vypluje v ostrém provozu nový přívoz o rozměrech patnáctkrát pět metrů, který ponese příznačný název Troja.



Do nové lodi se vejde až sto cestujících, a to znamená, že v nejvytíženější době by mohl během jediné hodiny přepravit v každém směru až šest stovek osob, tedy minimálně trojnásobné množství než dosud.

S dokončením přišlo zpoždění

„Veškeré práce nyní dokončujeme a na tento týden máme naplánované plavební zkoušky. Přívoz spustíme pravděpodobně začátkem přespříštího týdne,“ říká Dušan Sahula, mluvčí Pražské paroplavební společnosti (PPS), která má na starosti přepravu mezi oběma vltavskými břehy.

Tato společnost staví plavidlo už od dubna. Přibližně měsíční zpoždění Sahula zdůvodňuje tím, že ještě před zprovozněním bylo nutné upřesnit nečekaně velké množství detailů. Loď je totiž konstruovaná přímo pro tamní specifické podmínky.

Podle informací z Ropid se ani po výměně plavidel režim přívozu nijak nezmění. Nehrozí tak, že by kvůli větší kapacitě fungovalo spojení méně často.

„Jízdní řád bude stejný. Intervaly prodlužovat nebudeme a zůstávají na deseti minutách ve špičce a dvaceti minutách po zbytek dne,“ sděluje mluvčí Ropid Filip Drápal a dodává, že více odbavených cestujících nebude mít negativní dopad ani na množství vypravených autobusů mířících k zoo v Troji ze směru od Nádraží Holešovice.

Dočasný přívoz P8 začal fungovat loni v prosinci jen tři týdny po pádu betonové lávky, při které se zranily čtyři osoby. Případ stále vyšetřuje policie. Lidé, kteří putují touto cestou zejména v ranních hodinách do zaměstnání a stovky dalších směřujících do zoo či botanické zahrady, musí využívat loď Mistr Jan Hus, která brázdí trasu mezi oběma břehy od 7:00 (o víkendech od 8:00) do 19:00. Pokud však dojde ke zvýšení průtoku vody ve Vltavě, provoz je přerušen. Linka je součástí Pražské integrované dopravy a přeprava je na ní zdarma.

Chystané nové plavidlo však bude na tomto místě veřejnosti sloužit zhruba jeden rok. Pak by jej znovu měla nahradit lávka. „V tuto chvíli očekáváme, že už v příštím roce na jaře začneme se samotnou stavbou. Hotová sice ještě nebude pro letní sezonu, ale přípravy běží podle stanoveného harmonogramu,“ tvrdí náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Půjde však zatím pouze o provizorní přemostění.

Soutěž na definitivní řešení

V roce 2019 by se měla také uskutečnit architektonická soutěž, v níž odborná porota vybere podobu definitivní lávky. Vzhledem k tomu, že ani ta původní nebyla zanesena v platném územním plánu, musel Institut plánování a rozvoje Prahy navíc urychleně řešit i tuto komplikaci a vypracoval návrh změny plánu, která vůbec umožní, aby nová stavba mohla vzniknout. Kromě toho město do budoucna plánuje vybudovat ještě další lávku, která bude stát o kus dále po proudu řeky.

V současnosti v Praze funguje celkem osm přívozů, pouze ten mezi Podbabou a Pohořím je však v provozu celoročně. Dále veřejnosti slouží spojení mezi Sedlcí a Zámky, Lihovarem a Veslařským ostrovem, Císařskou loukou a smíchovskou náplavkou, Holešovicemi a Karlínem nebo mezi Lahovičkami a Nádražím Modřany. Kromě toho je možné se přepravit i přes Berounku mezi Kazínem a Černošicemi.

Jen za loňský rok přepravily přívozy Pražské integrované dopravy rekordních 585 tisíc osob a 58 tisíc kol. Prvenství co do počtu cestujících si udržuje linka P2 mezi Podbabou a Podhořím, která za rok 2017 převezla 231 tisíc cestujících a 24 tisíc kol.