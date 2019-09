Přivaděče k D35 se Česká Třebová asi nedočká, od plánu couvá ŘSD i kraj

Na mapě i na silnici by to vypadalo trochu bláznivě. Řidiči z České Třebové by podle rychle spíchnutého plánu přijeli k nové dálnici D35 u Litomyšle, vyrazili po obslužné komunikaci podél dálničního tělesa a teprve až po sedmi kilometrech by se dočkali vysvobození - mimoúrovňové křižovatky, díky které by konečně mohli najet na dálnici a pokračovat na Prahu či na Moravu.

Plán na rozšíření cesty podél budoucí dálnice měl na poslední chvíli zajistit městům Česká Třebová a Ústí nad Orlicí přímé napojení na D35, s nímž se původně počítalo, ale nakonec z projektu zmizelo.

Potíž je v tom, že se řešení navržené politiky letos v únoru nezamlouvá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ale vadí některým obcím, zejména Němčicím a nemá ani podporu v Litomyšli.

Pardubický kraj, který měl výstavbu podle původní dohody zajistit, couvá. Hejtman Martin Netolický pro MF DNES uvedl, že kraj přes odpor obcí stavět nehodlá.

„Budeme se snažit s obcemi ještě jednat. Ale zaznamenal jsem zásadní nesouhlas Němčic. Navíc na trase D35 je tu už celá řada komplikací a my už potřebujeme, aby se dálnice realizovala,“ řekl Netolický.

Starosta Němčic Josef Racek uvedl, že s navrženým řešením jeho obec nebude nikdy souhlasit. „Vyjadřujeme zásadní nesouhlas. Vést dopravu k dálnici přes naši obec je naprosto nepřijatelné,“ řekl.

Soudí, že napojení na dálnici by na tuto silnici přilákalo další auta, navíc stávající omezení pro nákladní auta by podle něj mohlo být pak zrušeno.

Původně měla stát na severu od Litomyšle mimoúrovňová křižovatka pro dálniční přivaděč z České Třebové, jenže v roce 2014 tamní zastupitelé rozhodli, že o přímé napojení nestojí.

Tehdejší starosta Jaroslav Zedník oznámil, že místním stačí jezdit na dálnici přes Opatov, byť by to byla zajížďka. Křižovatku nechtěla Litomyšl ani Němčice. ŘSD ji tedy z plánů smazalo.

Litomyšl na to doplatí, varuje Česká Třebová

Po loňských volbách zastupitelé České Třebové dospěli k závěru, že udělali chybu, a žádají, aby se o napojení znovu jednalo. Jinak by řidiči mířící z České Třebové na dálnici museli jet nejdříve do centra Litomyšle a pak přes město k dálniční mimoúrovňové křižovatce u obce Řídký, anebo zvolit velkou zajížďku kolem Chocně či kolem Opatova.

Pardubický kraj byl vstřícný, ale tím to končí. Českou Třebovou mrzí, že ostatní obce už nemají chuť věc řešit. Například Litomyšl ústy starosty Daniela Brýdla říká, že nové napojení České Třebové na dálnici nepodporuje, ale ani mu nebrání.

„Překvapuje mne, že Litomyšli nevadí, že dálniční přivaděč ze dvou největších měst v regionu ústí přímo v Litomyšli. Myslím si, že by to měli řešit oni,“ uvedl místostarosta České Třebové Dalibor Zelený.

Dodal, že města i kraj budou o napojení dále jednat a věc není ještě ztracena. „Pokud to tak ale zůstane, svět se nezhroutí. Pouze v Litomyšli budou mít problémy s velkou tranzitní dopravou, protože jak tam dálnice bude, tak tam ta auta prostě jezdit budou, nikdo jim v tom nezabrání,“ řekl Zelený.

Ve skutečnosti se politici přou právě o to, jak se motoristé po dokončení dálnice zachovají. Zda budou jezdit z České Třebové po kostkách kolem zámeckého areálu UNESCO v Litomyšli, či si zvolí jinou trasu.

Hejtman Netolický soudí, že pojedou nejkratší možnou cestou. „Bude-li ponechán stav, jak je, stejně se bude muset v budoucnu řešit napojení České Třebové a možná i Ústí nad Orlicí. Představa těch, kteří nad mapou tvrdí, že motoristé budou využívat přivaděče kolem Chocně, to znamená přes Ústí nad Orlicí, Libchavy, Choceň a k Vysokému Mýtu, je prostě lichá. Stoprocentně si lidé budou hledat cesty co nejkratší. Mám obavy, že budou využívat silnice nižších tříd, ale i účelové komunikace, aby se přiblížili k nejbližšímu nájezdu na dálnici,“ řekl Netolický.

Starosta Němčic si zase myslí, že cesta přes kopec přes Němčice a Litomyšl bude pro řidiče tak nepohodlná, že zvolí jinou trasu.

„Z České Třebové musejí jet k nám do kopce, u nás připravíme úsekové měření, zbrzdí se samozřejmě v Litomyšli. Já si myslím, že by to mělo lidi odradit,“ uvedl Racek.