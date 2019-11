Praha představila prototyp nového přístřešku MHD, ukazuje i odjezdy spojů

Prototyp za šest milionů korun vyrobilo studio Artěl, které patří pod architekty ze studia Olgoj Chorchoj. Ti jsou také autory nové podoby laviček a košů. Cena přístřešku ale bude při sériové výrobě nižší.

„Výroba prototypu je vždy cenově rozdílná od sériové. Nejvíce vybavené zastávky budou stát maximálně 200 tisíc korun,“ uvedl ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) Ondřej Boháč.

Černě zbarvená zastávka se vzorem koleček ve skleněné výplni má displej s odjezdy spojů, zobrazuje počasí i čas, nabízí wi-fi připojení či USB nabíjení.

Během testovacího provozu se zatím jízdní řády aktualizují jen podle toho, jak tramvaje posílají signál, když vyjíždějí ze zastávek, takže čas nemusí být přesný.

Podle ředitele pražského dopravního podniku Petra Witowskiho bude displej zobrazovat přesné online příjezdy autobusů už v lednu, u tramvají během příštího roku.

Prototyp bude město testovat až do jara. Podoba zastávky není podle autorů konečná. Například se může ještě změnit mezera mezi střechou a boční deskou s reklamou. Podle prvních reakcí lidí je totiž mezera příliš velká, takže do zastávky může pršet.

„Navazovali jsme na předchozí soutěž, kterou jsme zpracovávali. Tvarem jsme se inspirovali u československé žluto-červené lavičky známé z filmu s Krtečkem. Základem je ocelová konstrukce,“ řekl jeden z autorů Aleš Kachlík.



O tom, kdo přístřešky zaplatí a postaví, zatím nebylo rozhodnuto.

Od 90. let je správcem a vlastníkem městského mobiliáře, včetně zastávek, francouzská společnost JCDecaux. Ta magistrát kvůli nové zastávce kritizuje a přímo naproti prototypu hlavního města postavila svůj „konkurenční“ přístřešek.

„Na Palackého náměstí jsme chtěli především demonstrovat, jak velký je to rozdíl, když se o zastávky starají profesionálové a když tak složitý projekt svěříte tvůrcům bez zkušeností s mobiliářem a potřebného odborného zázemí,“ řekl na adresu vedení města provozní ředitel firmy Václav Kuthan.

JCDecaux v červnu 2021 uplyne pětadvacetiletá smlouva na provoz mobiliáře. O ukončení rozhodlo loni minulé vedení magistrátu.

Za reklamní plochy platí firma městu 13 milionů ročně

Podle tehdejší primátorky Adriany Krnáčové (ANO) byla totiž smlouva nevýhodná a stejný názor zastává i nové vedení v čele se Zdeňkem Hřibem (Piráti). Ten označil smlouvu s JCDecaux za podobné břemeno minulého vedení, jako byla karta Opencard.



Za dva a půl tisíce reklamních ploch na mobiliáři platí JCDecaux městu 13 milionů ročně, to je podle vedení magistrátu málo. Vedení města také kritizuje znění smlouvy, z níž není jasné, co se má stát, až její platnost skončí.

To by mohlo znamenat, že když JCDecaux staré zastávky odstraní, nebude za ně náhrada. I kdyby společnost výběrové řízení vyhrála, musí na konci smluvního období předat pozemky městu tak, jak je dostala, tedy bez zastávek a inženýrských sítí.

Radnice se zabývá i vlastnictvím 1 600 zastávek. Dnes převážná většina z nich v Praze patří JCDecaux, město proto nemůže mluvit do jejich proměny. Jedním z řešení je, že zastávky nakoupí a na vlastní náklady postaví. Najatá firma by pak zastávky pouze provozovala.

„Komise Rady hl. m. Prahy pro městský mobiliář navrhla městu několik řešení, jak by se nové zastávky měly provozovat a do konce roku by se návrhy měla zabývat rada města,“ sdělil radní pro oblast majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).