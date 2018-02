Přírodní rezervace SOOS nabídne větší komfort návštěvníkům i vědcům

14:50

Téměř úplná absence prostor, kde by bylo možné se ukrýt před nepřízní počasí, příjezdová komunikace lemovaná automobily i fronty před toaletami. S takovými problémy se potýkají návštěvníci světoznámé přírodní rezervace SOOS u Františkových Lázní. Už brzy by to však mělo být minulostí.