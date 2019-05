Z Vysočiny mizí památné stromy. Mohou za to bouřky, vichřice i kůrovec

Vyčnívající smrk drží 270 let, příroda se s ním nemazlí Jedenáct let pozorují obyvatelé Štoků na Havlíčkobrodsku, jak v jejich nedalekém lese postupně umírá památný smrk ztepilý, jehož stáří se odhaduje na 270 let. Teď už z něj zbylo prakticky jenom torzo, i když stále budí svou velikostí respekt. Obvod jeho kmene je čtyři metry. Památným stromem byl vyhlášen v roce 1988. A jelikož výrazně vyčníval nad okolní stromy, příroda se s ním moc nemazlila. „Dostal několik zásahů bleskem, trpěl při vichřicích,“ popisuje Milan Fila, ředitel Lesního družstva Štoky, v jejichž správě se strom nachází. V šedesátých letech se odlomil vrchol, ale strom si brzy vytvořil náhradní. Další, tentokrát už fatální rána nastala pro tento strom v roce 2008, kdy se po jedné z vichřic odlomila část vrcholu stromu. Dílo zkázy bylo završeno v prosinci téhož roku, kdy další větrný útok odlomil poslední část vrcholu. Stromu tak zbývá posledních pár větví, ale ty už smrk neuživí, a tak strom pomalu chřadne. „Samozřejmě nás mrzí jeho konec, ale s tím nic nenaděláme. To je prostě životní cyklus,“ je smířen Pavel Královec, starosta městyse Štoky. Přesto u stromu, který se nachází uprostřed asi čtyřicet let starého bukového lesa, stále stojí cedulka s nápisem památný strom. „Není důvod ho zatím kácet. To jenom v případě, kdyby byl vyvrácený. Má perspektivu tam být ještě několik let,“ poznamenala Anna Linhartová z odboru životního prostředí havlíčkobrodské radnice.