VIDEO: Balíky u trati MotoGP se samy dofukují, po akci se dva dny uklízí

MotoGP v Brně Letošní ročník motocyklové Grand Prix v Brně se jede na Masarykově okruhu od pátku 3. do neděle 5. srpna .

Organizátoři tradičně očekávají dohromady okolo 200 tisíc diváků, loni jich na brněnský závod zavítalo za tři dny téměř 194 tisíc.

Vstupenky jsou stále v prodeji. Lístky na přírodní tribuny vyjdou na 2 300 nebo 2 900 korun, děti do šesti let mají vstup zdarma. Ceny na sedadlové tribuny se nyní pohybují od 3 500 do 4 200 korun.

Návštěvníci se mohou ubytovat ve stanovém kempu.