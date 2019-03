Příprava na nový mýtný systém jde podle plánů, začíná se v prosinci

Nové palubní jednotky pro výběr mýta už se vyrábí. Kamiony a autobusy jimi příští rok nahradí ty současné, mikrovlnné. Příprava na zavedení nového systému pro výběr mýta jde podle plánu. Jak Rádiu Impuls řekl generální ředitel nového provozovatele Czech Toll Matěj Okáli, dopravci by se měli o výměnu začít zajímat na podzim. „Je velmi důležité, aby si dopravci ke konci roku našli čas na přeregistraci a výměnu palubních jednotek. To je jediná možnost, jak předejít opakování situace ze spuštění mýta v roce 2007, což mělo za následek kolony na hranicích a čerpacích stanicích“ Na přechod k novému systému bude od září upozorňovat kampaň. Největší dopravce budou obcházet zástupci společností Czech toll a Skytoll. Menší firmy pak budou oslovené písemně.

Příprava na nový mýtný systém jde podle plánů. Potvrdili si to zástupci konsorcia firem Czech Toll a Sky Toll s ministrem dopravy. Přechod na nový systém bude možné řešit od podzimu. Fungovat pak začne na dálnicích v prosinci a na silnicích první třídy se startem příštího roku. Co pak bude s dosavadními mýtnými branami, se zatím řeší. Šéf ŘSD Jan Kroupa Rádiu Impuls nedokázal říct, kolik z nich skončí ve šrotu. „Část těch mýtných bran převezme ten nový subjekt, který bude vybírat mýto. O další část požádal Státní fond dopravní infrastruktury, který připravuje projekt elektronických vinět. Zbytek bude chtít využít Ředitelství silnic a dálnic, a tak to spíš vypadá, že by ty mýtné brány do šrotu vůbec nemusely jít.“

Zatímco dosavadní mýtný systém fungoval na bázi mikrovlnné technologie, Nově se bude mýtné kontrolovat pomocí GPS. Pomalu už se připravuje také celní správa a ŘSD. Musí se totiž naučit pracovat se 40 kontrolními vozidly s novou technologií.

Poslechněte si reportáž Tomáše Kabáta z prohlídky kontrolních dodávek: