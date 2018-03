Případná přímá volba starostů je nesmysl!

Starosta Chanovic Klásek ale Rádiu Impuls řekl, že by to byla jen změna k horšímu: „Vždycky ten starosta musí mít za sebou zastupitelstvo, které se domlouvá. Všechny rozhodující věci stejně schvaluje na veřejném zasedání zastupitelstvo. A tam každý hlas, bez ohledu na to, jestli je někdo starosta nebo zastupitel, je naprosto shodný. A to si myslím, že je dobře…“

Petr Klásek ale dodává, že starosty zatěžuje mnoho dalších nařízení a zákonů. Například EET, zákaz kouření v hospodách nebo povinnost zveřejňování majetkových přiznání starostů.