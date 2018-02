Tři bývalí, jeden současný. Do voleb jdou primátoři Liberce

Jiří Kittner (ODS) si dal sice poslední roky od politiky oddech, o post poslance už ale loni usiloval. Sice neuspěl, ale šance, že by se mohl vrátit na libereckou radnici, není úplně malá. Kandidátka ODS zatím není hotová a sám Kittner nechce svůj návrat potvrdit.

„Jestli budu na nějaké kandidátce, nezáleží tak úplně na mně, to za prvé. A za druhé jsem se ještě úplně nerozhodl,“ řekl nedávno.

Kittner nebude lídrem

Mezi členy liberecké ODS se ale o jeho místě na kandidátce mluví jako o téměř hotové věci. Oficiálně je tak zatím známé pouze to, že Kittner nebude lídrem. Kandidátku ODS povede v Liberci Petr Židek, 1. místopředseda oblastního sdružení.

Kromě působení v pracovní komisi ohledně hazardu se ale na veřejnosti příliš neprojevuje. Ve volbách do Poslanecké sněmovny navíc dostal o polovinu méně přednostních hlasů než Kittner, který byl na kandidátce až za ním.

Svou touhou vyhrát komunální volby se netají následovník Kittnera na postu primátora, Jan Korytář ze Změny. Ten si věří natolik, že doufá, že se Změně podaří vyhrát volby potřetí za sebou. „Našimi hlavními soupeři budou Starostové a ANO,“ míní Korytář, který přitom kdysi vystupoval jako velký bojovník proti ODS.

„Doba se vyvíjí a naším volebním cílem určitě nebude porazit ODS jako kdysi, ale snažit se získat partnery pro naše zamýšlené projekty. Proto plánujeme i jinou kampaň. Když jsme byli v opozici, stavěli jsme na kritice. Teď jsme ale ve vedení města a musíme skládat účty. Už nejsme stranou kritizující, ale spolupracující a tvořící,“ tvrdí Korytář.

Bývalá koalice na radnici je teď rozhádaná

Současná atmosféra na liberecké radnici se ale za tvůrčí a spolupracující rozhodně označit nedá. Původní koalice Změny a ANO (dnes exANO) je už rok vypovězená, ač zástupci obou hnutí dál řídí město a většinou si nemohou přijít na jméno.

Ani to však současného primátora Tibora Batthyányho neodradilo od toho, aby se také nachystal do dalších voleb. Tentokrát bude jako lídr nového uskupení PRO 2016, které vzniklo převážně z bývalých členů ANO.

Batthyány se stal dokonce před několika dny celorepublikovým předsedou PRO 2016.

„Může se zdát, že mne současné dění na radnici od politiky odrazuje, ale je to pro mne dobrou zkušeností do další práce. Kandidaturu jsem dobře zvážil. Lidé, se kterými jsem to konzultoval, mi dali jasně najevo, že pokračovat mám. Já dělám práci pro město, jen jsem se ještě tolik nenaučil ji politicky propagovat. Tam vidím své slabší místo. Ale mě víc zajímají konkrétní výsledky než politické body,“ sdělil Batthyány.

Rosenbergová získala za ODA 0,36 procenta

O přízeň voličů bude usilovat i exprimátorka Liberce Martina Rosenbergová. Za koho, ale zatím nesdělila.

„Není to ještě úplně domluvené. Připravujeme projekt, který by obstál v komunálních volbách. To znamená, že nevím, jestli budu kandidovat přímo na funkci primátora, ale kandidovat se určitě chystám,“ řekla Rosenbergová, která před časem opustila po jedenácti letech libereckou ČSSD kvůli názorovým neshodám a způsobu vedení okresního výboru.

V loňských parlamentních volbách byla jedničkou ODA, ta ale v Liberci získala jen nepatrných 0,36 %.