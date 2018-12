Primátor Ústí se omluvil městskému zastupiteli za řeči o „jeho“ bytě

Ve videorozhovoru pro facebookovou stránku „UL debaty“, kterou vytváří studenti ústeckého Gymnázia Jateční, se Petr Nedvědický znovu vrátil ke kauze Krupka.

Před deseti lety tam se dvěma společníky koupil pozemky za 338 tisíc korun. O ně předtím podle jednoho z jeho společníků, tehdejšího i současného starosty Krupky Zdeňka Matouše, tamní radnice neprojevila zájem.

Pak je společně prodali je za bezmála 43 milionů korun. Sám Nedvědický na obchodu vydělal zhruba 14 milionů. Případ prověřovala i policie, nakonec ale vše odložila.



Primátor není rád, že se k obchodu, na němž prodělala Krupka, veřejnost vrací. Pro „UL debaty“ celou ale situaci srovnával s tím, že opoziční zastupitel Martin Krsek koupil v rámci privatizace byt za nízkou cenu a jeho hodnota v průběhu let rapidně stoupla.

Krsek měl v bytě nechat „dožít“ původní obyvatelku a nakonec na transakci vydělat.

Na to reagovalo na sociální síti hnutí PRO! Ústí a zveřejnilo Krskovu verzi příběhu. Z té vyplývá, že žádný podobný obchod nikdy neudělal. Při privatizaci bytů si koupili do osobního vlastnictví byt prarodičů jeho rodiče, když v něm ale už několik desítek let žili.

Sám Krsek ještě dnes dopoledne zvažoval, že věc předá právníkovi. Odpoledne se ale na stránce „UL debaty“ objevila primátorova omluva.

Věřím, že tímto jeho útoky ustanou, reagoval Krsek

Její text je následující: ,,Veřejná omluva Martinu Krskovi: Omlouvám se tímto panu Martinu Krskovi za tvrzení, která jsem uvedl v rozhovoru pro UL debaty. Uvedené informace jsem si neověřil a mé tvrzení nebylo vhodné.“ Podepsán Petr Nedvědický.

Zastupitel Krsek, který působí jako historik ústeckého muzea a je i známým spisovatelem a publicistou, omluvu přijal.

„Pan Nedvědický se svými výroky veřejně znemožnil, a to aniž by diváci onoho rozhovoru tušili, že navíc uvádí lživé informace. Zveřejněnou omluvu z jeho strany vítám, zejména s ohledem na své rodiče, které dehonestující vyjádření ranilo nejvíce. Věřím, že tímto podobné útoky z jeho strany ustanou,“ zdůraznil Krsek.