Jsme připraveni přijmout zachráněné migranty, píše hnutí Žít Brno do Itálie

„Nemůžeme je zavrhnout jen proto, že z nich máme iracionální strach. Nemůžeme se bavit o tom, jestli mají některé životy větší cenu než jiné,“ řekla předsedkyně hnutí Žít Brno Barbora Antonová.

„Rozhodli jsme se proto napsat italskému premiérovi dopis, že Brno je připravené podílet se na dočasném usídlení několika desítek uprchlíků zachráněných ve Středozemním moři,“ uvedl náměstek brněnského primátora z Žít Brno Matěj Hollan

„To, jak se k tomu staví český premiér Andrej Babiš, je velmi populistické a nedává to žádný smysl. Nebavíme se o milionové migraci, ale o pár desítkách či stovkách lidí. Děláme, jako kdyby mezi námi žádní muslimové nebo Arabové nežili,“ dodal Hollan.

Hnutí Žít Brno je na radnici koaličním partnerem hnutí ANO a odvolává se na primátora Petra Vokřála, který je právě z partaje vedené Babišem.

Před dvěma lety ve zdravici pro festival Meeting v italském Rimini totiž Vokřál napsal, že Brno je připraveno příchod uprchlíků koncepčně řešit. Na svém facebookovém účtu už dříve uvedl, že Brno může dočasně ubytovat až několik desítek uprchlíků.

Je to teatrální gesto, reagují koaliční partneři

Hnutí Žít Brno s ním ale nynější výzvu nijak nekonzultovalo a neprobíralo ji zatím ani v koalici nebo s ostatními radními.

Koaliční partneři hnutí návrh odmítají. „Od Žít Brno je to nerozvážné teatrální gesto, které skutečnou pomoc potřebným jedině zkomplikuje. Pomáhat lidem ohroženým například válkou je potřeba a vláda má v rámci České republiky dostatek kapacit na to, aby účinnou pomoc nabídla. Integraci a pomoc je potřeba poctivě a realisticky připravovat a projednat. To se v případě plánu Žít Brno neděje,“ řekl ČTK primátorův náměstek Martin Ander (SZ).

Podle primátora se k situaci musí postavit česká vláda. „Honit na tom politické body dva měsíce před volbami mi přijde nevhodné. Pokud chtějí psát italskému premiérovi, ať mu napíšou, ale my se teď nechceme plést do vyjednávání premiérů,“ poznamenal pro ČTK Vokřál.

„Otázka azylového řízení a migrace je věcí zákona a vlády, ne měst. Když mluvím s lidmi, trápí je průjezdnost města, parkování, drahé bydlení nebo sucho. To jsou problémy, které mají řešit komunální politici,“ dodal primátorův náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL). Náměstek Jaroslav Kacer (TOP 09) uvedl, že je to věcí mezinárodní úrovně. „Je to předčasné a přijde mi to jako snaha se zavděčit, jako volební téma,“ řekl.

„Již nyní žije v Brně přes dva tisíce lidí ze zemí, kde je nadpolovičním náboženstvím islám, z toho přes tisíc je arabsky hovořících. Pár desítek lidí navíc nemůže způsobit žádný problém. Rádi bychom pozvali premiéra Andreje Babiše do Brna, aby se přijel podívat na vlastní oči na tisíce cizinců, kteří tu žijí,“ podotkl Hollan.

