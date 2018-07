Když budou v Brně uprchlíci, dám jim práci, oznámil majitel pizzerie

„Máme rádi své město, chceme se v něm cítit bezpečně a taky jsme věrni svým tradicím a hodnotám. A jedna z těžce vydobytých evropských hodnot je solidarita a lidskost,“ napsal na facebookovou stránku brněnské pizzerie Pizzapunk její majitel Roman Odehnal s tím, že na to právě většina lidí zapomíná.

„Takže pokud město Brno přijme některé rodiny, které utíkají před válkou, projdou celým přijímacím procesem a budou chtít v Brně zůstat, tak my v pizzerii rozšíříme otevírací dobu a díky tomu budeme schopni některé z těchto lidí zaměstnat,“ doplnil.

Podle svých slov cítil potřebu cítil vyjádřit takto svůj názor, jako nedávno učinilo hnutí Žít Brno, které reagovalo na výzvu italského premiéra Giuseppe Conteho, když žádal o pomoc se skupinou 450 migrantů.

„Nemám s nikým problém, ani kvůli barvě kůže, ani kvůli zemi, ze které pochází,“ sdělil a podotkl, že ani není voličem Žít Brno, ale v tomto s hnutím souhlasí.

Chápe, že postoj české vlády je takový, jaký je, tedy že nechce přijímat žádné migranty. „Ale chtěl jsem to takto dát najevo, že jsem ochoten se na té

pomoci podílet. Je to o lidskosti a pochopení toho, co ti lidé museli

prožít,“ vysvětlil.

Podle něj si toto většina lidí, která ho a Žít Brno teď nazývá vlastizrádci, vůbec neuvědomuje. Hnutí dokonce kvůli svému prohlášení čelí výhrůžkám. Nenávistné komentáře se podle Odehnala objevili i pod jeho příspěvkem, ale on se o ně nezajímá.

„Svoji zemi bych nijak nezradil. Nehledě na to, že již dávno v pizzerii

pomáháme lidem, kteří žijí na okraji společnosti, rozdáváním jídla nebo tím, že sdružení Pavlač přispíváme prodejem limonády na práci s dětmi z Cejlu, a to jsou všechno Češi,“ dodal.