Páťáci chtějí na gymnázia, více tříd ale Zlínský kraj otvírat nebude

Když dvanáctiletá Nikola dopsala přijímací zkoušky, měla jasno. „U prvních byla těžká matematika, u druhých zase lehká,“ zhodnotila budoucí gymnazistka. Dnes už ví, že uspěla u obou.

Výsledky státních přijímacích zkoušek, které zadávala i hodnotila společnost Cermat, dostali ředitelé škol v pátek v 8 hodin ráno. Následně k nim připočetli vlastní body za prospěch či účast v soutěžích a pořadí zveřejnili.

„Je dobře, když je zadání přijímaček obtížné, jejich smysl je rozřadit uchazeče,“ reagoval na zkazky o náročné matematice ředitel uherskohradišťského gymnázia Zdeněk Botek.

Tato škola má počty zájemců stabilně vysoko. Letos přijali 260 přihlášek na čtyřleté studium a 159 na osmileté. Přijmout mohou necelou polovinu, respektive třetinu z přihlášených.

Právě páťáků letos dorazilo k přijímacím zkouškám ve Zlínském kraji extremní množství. Jen dvě zlínská gymnázia dohromady evidují 436 přihlášek, na Lesní čtvrť jich mířilo 224, na náměstí T. G. M. 212. Protože každý může podat dvě přihlášky, může to být víc než 200 žáků. To znamená víc než 7 plných tříd.

Větší zájem ale hlásí i další školy, rekord zaznamenali v Kroměříži, kde se na osmileté gymnázium hlásí 121 žáků. Přijmout mohou 52 z nich.

„Proti loňskému roku je to nárůst zhruba o třetinu,“ podotkl ředitel školy Josef Havela.

Za zvýšeným zájmem může být i dopad inkluze

Na otázku, co se za zvýšeným zájmem skrývá, statistiky přijímaček neodpoví. Nezanedbatelnou roli ale může hrát inkluze, která částečně proměnila klima na základních školách.

„To zcela jistě. Stížností rodičů na to, jak je inkluze zvládnutá, máme celou řadu,“ uvedl krajský radní odpovědný za školství Petr Gazdík.

Přibylo totiž dětí s vážnými problémy, které chodí do běžných tříd. V každém z okresů jich je zhruba do desítky. Ačkoliv jde o první stupeň základní školy, ví kraj o případech napadení nožem, škrcení spolužáků i napadání kantorů.

„Většinou se jedná o děti s psychiatrickými diagnózami. Toto inkluze nezvládla,“ dodal Gazdík.

Změna se prý chystá, kdy dorazí do škol, ale nikdo neví. Musela by se nejprve zapracovat do zákona.

„Jde o to, aby pedagogicko-psychologická poradna měla možnost zvážit, jaký typ školy je pro které dítě vhodný. To teď nemůže a všechny děti musí poslat na základní školu,“ vysvětlil.

Vyšší zájem je také o zdravotnické školy

Problém se navíc setkává se silným ročníkem. Zatímco z 9. tříd letos ve Zlínském kraji vychází 4654 žáků, z pátých je to o 1184 dětí víc. Přetlak na víceletých gymnáziích v kraji však nepovede k otvírání dalších tříd. Konkurenci, která tím vzniká, odborníci vítají.

Daří se ale i čtyřletým oborům. Zatímco loni počet zájemců o gymnázia stagnoval nebo mírně klesal, letos je trend opačný. Třeba zlínské gymnázium na náměstí T. G. M má 269 zájemců na 90 míst, na Lesní čtvrti je převis poptávky zhruba dvojnásobný. A na vsetínské gymnázium dorazilo 175 přihlášek. Naplní maximálně 3 třídy.

Spekulovalo se o tom, že se studenti lekli povinné maturity z matematiky, která se loni týkala jen těch, kteří mířili na gymnázia. Letošní prváci už se jí ale nevyhnou ani na ostatních středních školách. Výjimku mají zdravotnické, sociální a umělecké obory.

Vyšší zájem letos hlásí především zdravotnické školy. Protože o jejich absolventy je na trhu práce enormní zájem, dostaly dvě z nich možnost otevřít o jednu třídu víc než loni. Přibudou ve Zlíně a Vsetíně. Ačkoliv je ještě brzy na hodnocení, přihlášených měly obě školy dost na to, aby se místa naplnila.

„Podařilo se nám oslovit zájemce, přihlášených je víc, než jaká je kapacita tříd,“ potvrdil ředitel vsetínského gymnázia a Střední zdravotnické školy Dalibor Sedláček.

U technických škol je zájem stabilně vysoko. Maturita z matematiky tady není strašákem, protože ji stejně většina maturantů volila. „Zájem je i o nepovinnou zkoušku, takzvanou Matematiku plus, protože technické vysoké školy ji uznávají místo přijímacích zkoušek,“ připomněl ředitel Střední průmyslové školy ve Zlíně Radomír Nedbal.

Slibně vypadá i naplnění zcela ojedinělého oboru – mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Nabízí ho Střední průmyslová škola v Otrokovicích a unikátní je tím, že studenti nastupují do čtyřletého maturitního oboru, ve třetím ročníku ale mají možnost složit učňovské zkoušky z oboru instalatér. Na konci studia tak mají výuční list i maturitu.