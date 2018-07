Příjezd do Telče omezen. Řidiči se musí připravit na nová dopravní omezení při cestě z krajského města do Telče

Záměrem projektu je výměna všech konstrukčních vrstev (podkladní, ložná, obrusná) v celé šířce vozovky v úseku Studnice – Telč, které v současné době vykazují značné nedostatky v podobě trhlin, výtluků či olamování okrajů vozovky.



Dopravní uzavírce budou muset řidiči čelit do konce října, protože zprovoznění silnice je naplánováno do 31. října 2018.



Doporučená objízdná trasa pro osobní automobily vede po silnici II/112 do Vanůvku dále po III/11262 přes Doupě a Třeštici k II/406, přičemž nákladní doprava je odkloněna na silnici II/403 přes Urbanov, Nevcehli, Pavlov a Stonařov, odkud řidiči pojedou po II/402 do Třeště.

S dalším dopravním omezením se budou muset řidiči vypořádat na křižovatce u Kostelce (II/406) směrem k Batelovu (II/639), kde je naplánována výstavba nové okružní křižovatky. Současná styková křižovatka je totiž místem častých dopravních nehod, proto bude nahrazena novou okružní křižovatkou. Pracovat se začne od 23. července, kdy v rámci první etapy bude zcela uzavřena silnice II/639 směr Batelov.



Řidiči směřující do Batelova pojedou po II/406 do Třeště a dále po II/402 do Batelova. Silnice II/406 bude v první etapě průjezdná po obousměrné provizorní komunikaci. V druhé etapě, kdy se okružní křižovatka bude napojovat na stávající komunikaci II/406, bude provoz řízen semafory. Dopravní omezení budou trvat do konce října 2018.

Na celkové náklady rekonstrukce úseku Studnice – Telč a okružní křižovatky, které by se měly vyšplhat k 77 milionům korun, přispěje i Evropská unie, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládaná výše dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 64 milionů korun.

Řidiči si zároveň musí dát pozor na příjezd do Telče od Dačic, neboť zde již od začátku dubna pokračuje modernizace komunikace II/406 v úseku od okružní křižovatky na ulici Dačická po hranice kraje, která spočívá v rozšíření vozovky na komfortních 7,5 m (tj., 6,5 m průjezdný profil). Do konce září bude tento úsek zcela uzavřen, přičemž silnice od okružní křižovatky na ul. Dačická po křižovatku s II/40618 (směr Radkov) je v současné době průjezdná, neboť stavební práce jsou v tomto úseku naplánovány na září 2018.



Oficiální a doporučená objízdná trasa úseku Telč-Dačice vede přes I/23 směr Stará Říše a II/407 přes Novou Říši do Dačic. Rovněž i projekt II/406 Telč-hr. Kraje je spolufinancován z Evropské unie.