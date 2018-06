Přijďte se rozloučit se současnou podobou sokolovského divadla

Za posledních pár let už jsme si zvykli, že Sokolov před prázdninami hýří sportem a kulturními akcemi. Co se ale bude odehrávat 14. června v divadle, to vás doslova zvedne ze židlí.

BEZ TÍŽE před vámi totiž vystoupí všechny soubory, které působí při Městském domu kultury. S lehkostí jim vlastní se představí taneční skupiny Anfas, Beat generation, Glamour, Hobby dance a Mirákl. Po pódiu se budou vznášet páry z Tanečního klubu Formace a Taneční školy Petra Macháčka. Prkna, co znamenají svět, ozkouší ochotníci z Divadla bez zákulisí a Divadelního souboru Konvalinky. A v neposlední řadě celý teátr prostoupí tóny hudebníků z Big Bandu MDK a mašírujících muzikantů z Bohemian Marching Bandu.

Program začíná v 18 hodin a vstupenky pořídíte v sokolovském infocentru.