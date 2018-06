Příbor bude slavit svátek zahrad

Těšínskou písničkářku Beatu Bocek ovlivnily životní příběhy, objevování vlastních hodnot, pocitů, ale i cestování a místa, kde žila. Na kontě má celkem pět alb, to předposlední „Ja tutaj mieszkam“ (Indies Scope, 2012), bylo nominováno na hudební cenu Anděl v kategorii world music. Představí své sólo skladby, ale také ji doprovodí švédský multiinstrumentalista Christoffer Strandh. Společně zahrají písně z nejnovější desky „O Tobje“.

Všestranná muzikantka Beata Bocek hraje na akordeon, kytaru, ukulele, koncovku, ale především zpívá tak, že máte pocit, jako by v jejím hlase žilo jakési velké přírodní mystérium. Její písničky jsou opravdové, melodické, ze života a o životě.

V sobotu 9.6. od 8 do 12 hod. budou v městském parku probíhat FARMÁŘSKÉ TRHY. Od 10 hod. trhy oživí vystoupení dixielandové kapely Stanley’s Dixie Street Band. K poslechu zahrají pohodový jazz a vytvoří tak stylovou hudební kulisu. Vystupují v klasickém retro dixie oblečení s buřinkami „à la 20. léta“.

Na neděli 10.6. od 14 do 16 hod. je přichystáno pro Příbor zvláštní využití zahrady piaristického kláštera, a to v podobě módní přehlídky. Na své si přijdou dámy i pánové, vstupy budou proloženy hudebními vystoupeními „Skupiny sólistů z 1. ročníků“ a „Seminaristek“ z Masarykova gymnázia Příbor pod vedením Blanky Hrubé. Speciálním hostem přehlídky bude módní návrhářka Lada Vyvialová, držitelka mezinárodních ocenění Selection by Patrizia Gucci, Gentleman´s Essentials by MINI, Elle, výtvarník sezóny. V případě deštivého počasí se koncert a módní přehlídky přesouvají do refektáře piaristického kláštera.