Drahoš začal objíždět republiku, na hokeji v Třinci ho vypískali

Z Prahy Drahoš vyrazil vlakem se ženou a členy týmu, kvůli pracím na železnici ale přijel s menším zpožděním. I tak prezidentského kandidáta a jeho manželku přivítal zaplněný sál jablunkovské radnice. Ještě než začal Jiří Drahoš promlouvat k obecenstvu, dostal od starosty Jiřího Hamroziho symbolické jablko.

„Do prezidentských voleb jsem šel s tím, že chci vyhrát, ale když se to nepovede, nebudu z toho dělat žádnou vědu. Rozhodně to nedělám z toho důvodu, abych si nějak vylepšil životopis. To už žádného dalšího zaměstnavatele zajímat nebude,“ zažertoval Jiří Drahoš, který také zdůraznil, že ho těší, že jako jediný z kandidátů vyhrál v prvním kole ve svém rodném městě. „To se nikomu dalšímu nepovedlo,“ podotkl.

Kandidát na prezidenta, který v prvním kole skončil druhý za současnou hlavou státu, se v Jablunkově vyjádřil také k otázce televizních debat.

„Miloš Zeman si nyní vyžádal celkem čtyři debaty. Můžu vás ujistit, že se nebojím, ale půjdu jenom do dvou z nich,“ zopakoval své dřívější stanovisko.

Fotbalový i hokejový fanoušek

Jablunkovský rodák také děkoval všem příznivcům v sále za to, že jej podpořili v kandidatuře na prezidenta svými podpisy. „Ostatně tady na tomto místě jsem kandidaturu zveřejnil, byť tehdy u toho nebylo tolik novinářů,“ vylíčil s úsměvem. Následně se omluvil, že už nemá příliš času, protože míří ještě na hokejový zápas Ligy mistrů do Třince.

„Třinci jsem vždycky fandil. A to nejen v hokeji. Dobře si pamatuju, jak jsem byl na Borku na fotbale, když hrál Třinec první ligu proti Spartě. Hokejisté hrají dneska proti Finům, tak doufám, že zvítězí,“ poznamenal.

Přímo na zápase se ale Drahoš přesvědčil, že mezi sportovním publikem nejspíš moc příznivců nemá. Divákům zamával z velkoplošné obrazovky při třetí třetině. Valná část z nich jej ale vypískala.

To publikum v kavárně bylo přeci jen vstřícnější. Když tam došlo na pár otázek z publika, jeden z Drahošových známých se zeptal, jak to vlastně v Praze funguje, v kolik musí vstávat a jestli mu manželka chystá do práce svačinu.

„V kolik vstává prezident, to zatím nevím“

„Ještě na Hradě nejsem, takže nevím, v kolik musí vstávat prezident. Pokud se jím ale stanu, věřím, že budu vstávat před šestou hodinou tak, jak jsem to dělal celý život,“ popsal. „Každopádně práce se nebojím. Sám jsem si postavil chalupu. Kdysi jsem i zdil, nemám strach vzít do rukou lopatu. Mnohokrát jsem si vyzkoušel, jak vypadá těžká práce.“

VIDEO: Postoupili jsme do finále! Radoval se Jiří Drahoš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jiří Drahoš bude dále jezdit po republice a přesvědčovat voliče, aby se ve druhém kole přiklonili právě na jeho stranu. „Moc času na to nemám, ale věřím, že alespoň některé lidi přesvědčím.“