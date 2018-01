Lyžaři v Krkonoších volí Drahoše, Zeman v Peci a ve Špindlu propadl

Turisté výsledky voleb v Krkonoších ovlivnili velmi výrazně. Například v Peci pod Sněžkou jich k urnám s voličskými průkazy přišlo až dvakrát víc než místních obyvatel.

Podle tajemníka Městského úřadu Pece pod Sněžkou Michala Bergera, který je zároveň šéfem zdejší volební komise, kopírovala volební účast klasický lyžařský den. „Hodně lidí chodilo volit hned po vypnutí lyžařských vleků, další nával byl v pátek před večeří a po ní. V sobotu už chodili lidé spíš průběžně,“ popsal v sobotu odpoledne.

V Peci dorazili voliči k urnám doslova ze sjezdovky, často ještě v lyžákách. „Z lidí, co volí na voličský průkaz, je až polovina ve sportovním. Jsou to skialpinisté, lyžaři, běžkaři. Zatím to vypadá tak, že přes osm stovek voličů přišlo s voličským průkazem. Oproti tomu na stálém voličském seznamu máme v této volební místnosti jen asi 280 jmen,“ přiblížil Berger.

Na horách volili mladí movitější lidé z velkých měst

V obci s oblíbeným skiareálem získal Jiří Drahoš 43 procent voličů. Na druhém místě skončil Michal Horáček s necelými 16 procenty. Pavlu Fischerovi dalo hlas skoro 13 procent voličů, Marek Hilšer získal na svou stranu 12 procent.

Současný prezident Miloš Zeman propadl, skončil šestý s necelými sedmi procenty hlasů. Drahoš vyhrál i v Janských Lázních u lyžařského areálu na Černé hoře. Získal 37 procent, zde však bodoval s 20 procenty i Zeman. Ve Špindlerově Mlýně získal bývalý šéf Akademie věd ČR s velkým náskokem 34 procent. Na druhém místě je se 14 procenty Pavel Fischer, Miloše Zemana volilo 13 procent.

Podle politologa Jiřího Štefka jsou voliči s voličským průkazem v horských střediscích vesměs mladí movitější lidé z velkých měst.

„Tito lidé jsou názorově orientováni od středu doprava. Je tedy logické, že právě u nich Zeman propadl. Myslím, že za drtivým vítězství Drahoše stála skutečnost, že podpořili Jiřího Drahoše jako někoho, kdo má nejvyšší šance Miloše Zemana porazit. Letos se vydalo veliké množství voličských průkazů a lidé, kteří se nemohli volby zúčastnit ve svém městě či obci, přistoupili k volbě velice zodpovědně a hlasovali klidně i „v přezkáčích“. Očekávám, že ve druhém kole bude vítězství Drahoše v horských střediscích ještě drtivější,“ okomentoval.

Za výsledkem ale nestojí pouze turisté, krkonošská střediska mají dlouhodobě tendenci volit spíše pravicová uskupení a kandidáty. Už při minulých prezidentských volbách lidé na horách podpořili soupeře Zemana Karla Schwarzenberga. V Krkonoších by tedy vyhrál už v prvním kole. Ve Špindlerově Mlýně nebo v Peci ho volilo více než 52 procent všech voličů.

Že někteří hoteliéři nemají současného prezidenta zrovna v oblibě, nedávno připomněli majitelé penzionu Modřín, kteří v Horním Maršově vyvěsili billboard s textem Stydím se za svého prezidenta.

Antizemanovský billboard v Horním Maršově není jedinou aktivitou tohoto typu v Krkonoších z poslední doby. Totožný nápis s koláží Miloše Zemana v napoleonské uniformě visel na podzim 2014 na trutnovském Domu tisku v Pražské ulici.