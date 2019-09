Jako malý jsem nerad vstával, prozradil Zeman školákům. Přál jim zvědavost

O chvilku dříve než obvykle museli vyrazit do školy prvňáčci Základní školy ve Slezské ulici v Třinci. Jejich první den ve škole si totiž vybral k návštěvě prezident Miloš Zeman.

„Když jsem byl malý, strašně nerad jsem vstával. A těch osm hodin ráno mi připadalo hrozně nepříjemné,“ prozradil na sebe Zeman.

„Pak jsem šel do práce a tam jsem musel pracovat od šesti hodin, takže jsem vstával v pět. Takže važte si toho, že můžete vstávat o chloupek později, mohlo by to být ještě horší,“ podotkl prezident.

Slova a pohled na prezidenta sedícího v pohodlné židli za školní lavicí přinesenou do tělocvičny budou zřejmě to jediné, co si žáci z návštěvy hlavy státu možná zapamatují.

Ivana Zemanová rozdala knihy a prezidentský pár ze školní tělocvičny zase odešel, aniž by se Zeman k dětem přiblížil.

„Všichni vám budou přát, abyste se dobře učili, abyste poslouchali učitele. Já bych vám chtěl ještě nad to popřát zvědavost. Zvědavost, která znamená schopnost se ptát, nečekat, co se objeví v učebnicích, hledat i to, co vám nabízí například internet,“ loučil se prezident s dětmi.

Vzápětí dodal: „ Kdysi se říkalo, že když budeš zvědavý, budeš brzo starý. Naopak. Zvědavost vám stimuluje zdroje proti stáří.“