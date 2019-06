Prezident navštíví obce, kde ho volili, pak na člunu vypluje na rybník

V uplynulých týdnech projížděla silnicemi Vysočiny kolona vozidel s doprovodem policejních aut a motocyklů. Byla to příprava na oficiální návštěvu prezidenta Miloše Zemana a jeho ženy Ivany, která se uskuteční od 25. až 27. června.

„Bývá standardem, že trasa, kterou pan prezident bude při svých přesunech po Vysočině projíždět, se dopředu projíždí s ochrankou a policií,“ vysvětlila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Pracovníci sekretariátu hejtmana mají nyní plné ruce práce s přípravou návštěvy - i když po mnoha letech, kdy prezident Miloš Zeman Vysočinu navštěvuje, je to prý už vlastně rutina.

„Nyní se vyřizují akreditace pro média. Za námi jsou návštěvy jednotlivých lokalit, které pan prezident a jeho žena navštíví, a výběr míst, kde budou stát tribuny pro setkání s občany,“ připomněla Svatošová.

Prvním místem návštěvy prezidentského páru bude hejtmanství v Jihlavě, kde se prezident setká s krajskými zastupiteli a starosty měst. Tam má obdržet i tradiční dar.

„Odhalíme ho až v okamžiku předání. Ale mohu prozradit, že se jedná o tradiční rukodělnou výrobu z Vysočiny. Bývá také zvykem, že si pan prezident odváží regionální potraviny,“ uvedla mluvčí kraje s tím, že doprovod hlavě státu bude po celou dobu oficiální návštěvy dělat hejtman Jiří Běhounek.

Během programu, který navrhla prezidentská kancelář, se Miloš Zeman podívá do několika měst a obcí, kde se setká s občany. Jejich výběr odráží výsledky prezidentských voleb z roku 2018. Otevřená setkání s veřejností má moderovat bývalý sportovní komentátor Štěpán Škorpil.

Starostové tak nyní vybírají dary pro prezidenta, uklízí se návsi a zajišťuje se doprovodný program.

Prvním městem, kam se po Jihlavě prezident vydá, bude Humpolec. „Bude to moje první prezidentská návštěva v roli starosty. Ponese se tedy spíš ve formálním duchu,“ řekl ve čtvrtek humpolecký starosta Karel Kratochvíl.

Díky výsledkům v prezidentských volbách se Miloš Zeman zastaví i ve Vladislavi na Třebíčsku. Setkání se uskuteční na prostranství před pivovarem Heřman, kde bude připravena tribuna a také doprovodný kulturní program.

„Nic mimořádného ale nechystáme,“ připomíná starosta Jan Havlena. Vybraný je už i dárek. „Jelikož setkání bude v pivovaru, je asi jasné, jaký dar pan prezident dostane,“ usmívá se.

Zeman přijal také pozvání k návštěvě firmy Fraenkische v Okříškách, která je výrobcem plastových trubek.

Prezident zavítá rovněž do vesničky Kadolec na Žďársku. Je to obec, kde ve volbách v roce 2018 získal druhý nejvyšší počet hlasů, a to 90,91 procenta.

„Máme otázky, které chceme panu prezidentovi položit. Mě by třeba zajímalo, jaké jídlo má rád. My mu například necháme k pohoštění napéct buchty,“ prozradil starosta Václav Kobylka.

V poslední den své oficiální návštěvy bude prezident pobývat v Bystřici nad Pernštejnem.

První dáma předčasně rozdá dětem v Rožné vysvědčení

Společně s ním přijede i jeho žena Ivana, která bude mít samostatný uzavřený program. Navštíví například třebíčskou židovskou čtvrť, pamětní síň Jana Zrzavého v Krucemburku a prohlédne si i malotřídní Základní a Mateřskou školu v Rožné na Žďársku.

„Je to pro nás obrovská čest a moc se na paní Zemanovou těšíme. Děti ze základní i mateřské školy pro ni připravily program,“ sdělila ředitelka Jana Romanová. Ivana Zemanová by dětem měla již ve středu rozdat závěrečné vysvědčení.

Na konci své třídenní návštěvy má první dáma také naplánovanou prohlídku jihlavské zoologické zahrady. „Paní Ivana má prý ráda psy, ale ty u nás nemáme. Mohla by se jí líbit rodina fenků, kteří teď mají mladé,“ zapřemýšlel ředitel zoo Jan Vašák, do jaké expozice ji určitě pozve.

Žádné speciální přípravy zoo nechystá a návštěva první dámy by se neměla dotknout ani otevírací doby a návštěvníků. „Zahrada se uzavírat nebude a trávu na zeleno také nenatíráme,“ pousmál se Vašák.

Následovat bude dovolená v Novém Veselí i s plavbou ve člunu

Po ukončení oficiálního programu prezident na Vysočině rovnou zahájí svou dovolenou.

„Bude tradičně pobývat na chalupě v Novém Veselí. Není přesně určeno, jak dlouho bude pan prezident na dovolené v Novém Veselí. Půjde o několik dnů. Pobyt jinde se neplánuje,“ uvedl ředitel tiskového odboru a mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

Podle něj má Miloš Zeman i letos v plánu plavbu na svém žlutém nafukovacím člunu, se kterým rád brázdí hladinu Veselského rybníka.