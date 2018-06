Oficiální návštěvu Vysočiny prezident nechystá, na chalupu ale přijede

Do konce června by měl prezident podle Lidových novin stihnout pouze návštěvu Ústeckého kraje. Další jeho cesty po republice pak začnou zase od září. To ovšem podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka neznamená, že se prezidentova cesta na Vysočinu zcela ruší.



„Návštěva není ani zrušená a ani přesunutá. Krajské návštěvy mají v druhém mandátu jiné pořadí, a to podle volebního výsledku,“ vysvětlil změnu Ovčáček.

Kdy přesně Miloš Zeman na Vysočinu dorazí, však zatím není jasné. Konkrétní termín totiž nebyl dosud určený. „Prezidentská kancelář nás ve věci oficiální návštěvy zatím neinformovala,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Podle zdroje MF DNES z vedení hejtmanství je však pravděpodobné, že Miloš Zeman by na Vysočinu mohl přijet někdy v průběhu letošního podzimu.

I když se hlava státu tento měsíc na Vysočinu nechystá, s hejtmanem Jiřím Běhounkem se přesto setká. Oba politici mají blízký vztah a navštěvují se i mimo oficiální termíny. „Pan hejtman je pozvaný na konci června k panu prezidentovi na oběd,“ potvrdila Svatošová.



Prezident s oblibou vyplouvá na rybník ve žlutém člunu

Miloš Zeman oficiální návštěvu Kraje Vysočina vždy spojoval se začátkem své dovolené. Klasický scénář byl vždy třídenní. První den přijela hlava státu na krajský úřad, kde se jí dostalo přivítání od hejtmana Běhounka. Po něm vždy následovaly cesty po vybraných podnicích, městech a obcích. Prezident také zavítal do obce, která se pyšnila titulem Vesnice roku.

Poté se vždy odebral na svou chalupu v Novém Veselí na Žďársku, kde pobyl několik dní. Četl knihy, procházel se po okolí, navštěvoval přátele a nikdy neopomněl vytáhnout žlutý nafukovací člun a brázdit na něm hladinu Veselského rybníka.

Prezident Miloš Zeman vyplul na rybník i při své loňské dovolené:

VIDEO: Zeman vyplul na rybník za dohledu svých fanynek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Vlezu do člunu, odvesluji od paparazzi, kteří čekají na břehu rybníka. A protože paparazzi neumí plavat, tak se za mnou nedostanou a já se budu kochat krásou Veselského rybníka, který je třetí největší na Vysočině. Ten týden budu takto mezi přáteli a člunem pendlovat. Pak odjedu a místo přátel mě čeká několik nepřátel a místo rybníka vyschlá poušť české politické scény,“ popisoval Zeman své dovolenkové plány při loňské návštěvě Vysočiny.



Plán cest prezidenta se zužuje, ruší návštěvy v zahraničí

Podle mluvčího Ovčáčka si pobyt ve své oblíbené destinaci prezident nenechá ujít ani během letošního léta. Kdy se však na chalupu vypraví, zatím není jasné. Hradní mluvčí termín nesdělil a nic bližšího nevědí ani přímo v Novém Veselí.

„Musím přiznat, že o příjezdu pana prezidenta žádné informace nemáme. Jelikož to vypadá, že se nechystá na návštěvu kraje, tak vůbec netuším, zda přijede,“ uvedl starosta městyse Zdeněk Křivánek.

Podle Lidových novin se prezidentův plán cest v poslední době zužuje. Oproti itineráři, s nímž Hrad počítal po Zemanově znovuzvolení v lednu, se hlava státu letos nepodívá hned do tří zemí.

Již minulý měsíc Zeman zrušil svou podzimní pracovní cestu do USA, kde měl v New Yorku vystoupit na Valném shromáždění OSN. Z prezidentova diáře posléze zmizely další dvě klíčové návštěvy. S největší pravděpodobností nepojede ani do Rakouska, na příští rok se odsouvá také cesta do Maďarska.