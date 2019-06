Že Milion chvilek vedou dva budoucí kněží? Pak Bůh s námi, říkal Zeman

„Tamhle se hlásí s dotazem džentlmen se strakatou taškou, předpokládám, že v ní není pistole...“ Takto vyzval Škorpil jednoho z mužů, který se na humpoleckém náměstí chtěl Zemana na něco zeptat.

Miloš Zeman pak sám sebe označil za Hliníka. Tvrdil, že tak se jmenuje, a jenom, když opouští Humpolec, jmenuje se Miloš Zeman.

Jeden ze Zemanových příznivců z publika, složeného převážně z penzistů, poprosil Zemana o autogram do jeho knihy. „Je to teda počteníčko, pane prezidente,“ liboval si žadatel.

„Samozřejmě se vám do knihy podepíšu, tamhle za pódiem jsou schody, tak až skončíme, tak počkejte u těch schodů a já, pokud z nich nespadnu, tak vám to rád podepíšu. Stačil jsem tam urazit asi dvacet lidí, ale to nebyl hlavní smysl té knihy,“ reagoval Zeman.



Zeman byl v Humpolci také dotázán na svůj postoj k navracení majetku šlechtickému rodu Walderode. Prohlásil, že je zásadní odpůrce vracení majetku, který byl konfiskován šlechtickým rodům před únorem 1948.

"Spoléhají na to, že lidé zapomínají..."

„Existují dokumenty, které jasně prokazují, že se buď přihlásili k říšskému občanství, nebo přímo k nacistické straně, a je pochopitelné, že spoléhají na to, že lidé zapomínají, a říkají: ale my jsme to vlastně tak ani nemysleli. Když uplyne ještě několik desítek let, budou tvrdit, že v lesích bojovali proti wehrmachtu, že vlastně byli partyzány. Vždycky opustili své zámky, které jim nacisté samozřejmě ponechali, a šli bojovat proti Hitlerovi a vlastně vyhráli druhou světovou válku,“ řekl Zeman a byl odměněn potleskem.

Škorpil nestál stranou. „Jestliže (Karel Walderode) pracoval jako tlumočník v letech 1943 a 1944, tak víme, jak výslechy probíhaly, a rozhodně to nebylo v rukavičkách. A dnes dostává třímiliardový majetek ta rodina zpátky. To asi bude vrtat hlavou mnoha Čechům.“

Škorpil se v jeden moment otočil na Zemana: „A co říkáte tomu, že dva z těch tří vedoucích mladých funkcionářů (mínil lídry opozičního hnutí Milion chvilek pro demokracii - pozn. red.) budou kněží? V dnešní době, kdy je Česká republika ateisticky nasměrovaná, toto vedou dva borci, kteří se budou živit jako kněží.“

„Bůh s námi,“ pravil Zeman. A opět sklidil potlesk.

Předseda spolku Mikuláš Minář o sobě uvádí, že studuje na dvou školách tři obory - filosofii, bohemistiku a teologii. Místopředseda Benjamin Roll je posluchačem na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde je i v akademickém senátu.

Úterní Zemanovu cestu po Vysočině provázela intenzivní bezpečnostní opatření. Akce se účastnilo několik desítek strážců v civilu, na trase Humpolec - Jihlava policie střežila křižovatky, v Humpolci ochranka uzavřela ulice u radnice.

Na klidném mítinku ale pouze jeden muž držel transparent se slovy: „Souhlasím s ústavní žalobou na tohoto prezidenta.“