Bodyguard i prezidentova zahradnice. Turisté si pletou Zemanovy sousedy

Jejich mlýn pod hrází Veselského rybníka si někteří lidé pletou s letním sídlem prezidenta Miloše Zemana, kde teď hlava státu opět trávila dovolenou.



Oni se tomu už jen usmívají. Manželé Ivana a Stanislav Černí jsou Zemanovi sousedé v areálu někdejšího novoveselského zámku, kde se Miloš Zeman usídlil v 80. letech ve dvou místnostech. Černí tam bydlí podstatně déle než on. Zvláště pak paní Ivana, která v mlýně žije od dětství.

S nynějším prezidentem prožili za ta léta spoustu společných chvil. Tentokrát ale místo historek s hlavou státu odvyprávěli pozoruhodný příběh jejich mlýna.

A nezapomněli se zmínit i o své dceři, která je mezinárodní velmistryní v šachu. Jmenuje se Olga Sikorová. Právě ve mlýně svou kariéru nad šachovnicí ve čtyřech letech začínala.

„Dcera je několikanásobná mistryně republiky. Teď už sem jezdí jen na simultánky. Všechny nás porazí a pak řekne: Pánové, trénujte, za rok přijedu zase,“ směje se Stanislav Černý, jenž Olgu kdysi k šachové hře přivedl.



Komunisté mlýn znárodnili a otce poslali do invalidního důchodu

Do mlýna, který je nejstarší památkou v městysi, se přiženil před 55 lety. A když padne otázka na historii této stavby, předá slovo manželce. Podle ní byl kdysi na místě mlýna pivovar, který patřil k zámku. Stavba měla ještě do roku 1793 věž. Jenže přišel požár a věž i se zámkem poničil.

„Zámeček už se neobnovil a koupil to náš prapředek mlynář Matěj Růžička. Ten tomu dal dnešní podobu,“ popisuje Ivana Černá.

Vznikly tam čtyři byty, z nichž jeden je dnes prezidenta republiky. V dalším kdysi byla zámecká kaple.

Ivana Černá se v mlýně za války narodila. Tehdy rodina se třemi dětmi žila v jedné místnosti.

„A v roce 1952 nám mlýn znárodnili. Otce poslali do invalidního důchodu, třebaže mu bylo třiapadesát let a mohl ještě pracovat. To se pak těžko žilo,“ vzpomíná.

I když chtěla být učitelkou, což byla u žen v jejich rodě tradice, komunisté jí nepovolili studium. Nebyla jediná ze sourozenců.

Nakonec pracovala desítky let ve Žďasu. Měla možnost to velmi dobře poznat třeba v tavicím provozu. V rodině se museli vyrovnat i s tělesným postižením sestry Ivany Černé.

Areál chátral. A tak ho majitel dostal zpět ještě před rokem 1989

V mlýně byla po znárodnění postupně vývařovna pro brigádníky. „Taky tam byl místní četník a svazácká klubovna. Jenže v té býval nepořádek, tak si otec musel stěžovat. Pak tam naši nasadili slepice,“ vybavuje si Ivana Černá.

Mlýn po znárodnění víc a víc chátral. Rodina mlynáře Vítka to sledovala v přímém přenosu. Když už se socialistické zřízení chýlilo ke konci, začalo dovnitř dokonce téct střechou. To už mlynář nevydržel a šel na úřad.

„Tam jim řekl: Jestli nechcete, aby z toho byla úplná ruina, koukejte s tím něco dělat. Oni mu odpověděli: Tak si to, pane Vítku, vemte zpátky,“ vypravuje Černá. A tak dostali svůj majetek zpět ještě před rokem 1989.

Rodiče se nakonec listopadového převratu nedožili. A tak s opravami začala až jejich dcera s manželem. Mlýn dokázali několikaletým úsilím přivést až do dnešní obdivované podoby.

Ivana stále vaří na staré plotně a peče v kachlových kamnech

To potvrzují i kolemjdoucí. Černým už se mnohokrát stalo, že za plotem slyšeli komentář turistů. „Dívej, jak to tady má pan prezident Zeman pěkné.“ A přitom komentovali, jak vypadá mlýn a zahrada Černých.



„Taky už jsme slyšeli, že manžel je asi bodyguard a já zahradnice pana prezidenta. To už jsme dostali titulů,“ kroutí hlavou paní Černá. Mimochodem, její koblihy s mákem si Miloš Zeman velmi oblíbil.

Černí při rekonstrukci mlýna zvažovali, jestli obytné prostory zmodernizují, nebo je opraví v původním stavu. Zvolili druhou možnost.

„A tak dodnes vařím na staré plotně a peču v kachlových kamnech,“ říká mlynářova dcera. Ona sama šachy nehraje, jako jedna z jejích tří dcer. Má raději mariáš nebo kanastu.

A s manželem ráda vzpomíná, jak se kdysi seznámili. Když se poprvé dali do řeči, tak se její budoucí muž chlubil, že ví, jak to chodí ve mlýně. Jenže pak zjistil, že mluví s dívkou z opravdové mlynářské rodiny. „No to mě polil ruměnec,“ zasmál se Stanislav Černý. Od té doby drží při sobě.