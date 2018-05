VIDEO: Po nehodě převozové sanitky zemřela pacientka, řidič nadýchal

17:00

Smrtelné zranění utrpěla ráno v převozové sanitce osmašedesátiletá žena, kterou řidič vezl na dialýzu. Uhodila se do hlavy poté, co šofér nedaleko Kralovic na Plzeňsku prudce zabrzdil kvůli srně, která mu vběhla do cesty. Pacientka nebyla připoutaná. Řidič měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol.