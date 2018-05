Odstranění kůlů ze hřiště můžeme nařídit, připouští šéf stavebního úřadu

Přešťovické hřiště vlastní několik majitelů, mezi nimi i sportovci. Většinu má v majetku obec. Dlouhá léta bylo zvykem, že tu hráli fotbalisté, aniž by složité vlastnické vztahy někomu vadily.

Fotbalový klub Civa Trans Rovná tu až do začátku dubna hrál zápasy, nyní se musí spokojit jen s tréninky na části trávníku. Jiří Vachta, jeden z majitelů kousku hřiště, si na svůj pozemek dal pětadvacet sloupků. Nepřeje si, aby sem kdokoliv vstupoval a chce tak připojit území ke svému poli.

„Trénujeme na zbytku hřiště s jednou bránou. Na zápasy jezdíme o pár kilometrů dál do Štěkně, kde jsme domluveni, že tam budeme hrát do konce června. Do příští sezony doufáme, že se situaci podaří vyřešit,“ uvedl za místní fotbalový klub Petr Cimburek.

Obec má ale svázané ruce. V současnosti s ní vede Jiří Vachta soudní spor, v němž žádá, aby Přešťovice pozemek vyklidily. Vedení obce s napětím očekává ještě rozhodnutí stavebního úřadu, který má v následujícím měsíci určit, jestli Vachta zabudoval sloupky do hřiště legálně.

„Byli jsme na místním šetření, nicméně majitel pozemku se nedostavil. Zatím nemohu předjímat nějaké závěry, pro rozhodnutí čekáme na podklady od obce. Zatím nejsou známé ani závěry soudního sporu s obcí,“ poznamenal vedoucí strakonického stavebního úřadu Jaromír Zeman

Zároveň však připustil, že úřad může nařídit odstranění sloupků a zahájit s Vachtou přestupkové řízení.

„Zjišťujeme, jak je s pozemkem v obci nakládáno a co je v územním plánu. Řízení ale může trvat vzhledem k možným námitkám a odvoláním druhé strany i několik měsíců,“ doplnil Zeman.

V územním plánu obce je vedeno hřiště jako plocha občanského vybavení.

Kůly na fotbalovém hřišti v Přešťovicích (13. 4. 2018)

Část hřiště získal Vachta výměnou s předchozím vlastníkem v roce 2011. „Už tehdy věděl moc dobře, že je to hřiště a veřejný prostor. Problém je v tom, že původně měla pozemky v majetku obec, ale nikdy to nebylo přepsané do katastru. Hřiště vznikalo svépomocí místních v 80. letech, majetkově se to moc neřešilo,“ vysvětlil místostarosta Jiří Čamek.

Vlastníci, kteří mají hřiště rozdělené, jsou z většiny sportovci, kteří ponechávali hřiště ladem dobrovolně a bez nájemních smluv.

Poklidné fungování fotbalového hřiště přerušil až nový vlastník, o němž se mezi lidmi v obci povídá, že v okolí skupuje problematické pozemky a pak se dohaduje se sousedními majiteli.

„Mám vedle ornou půdu a nemohu se na ni v současné době dostat legálně, aniž bych neporušoval vlastnická práva dalších lidí. Takže jsem tu vyvrtal sloupy,“ zdůvodnil své jednání Vachta před časem pro MF DNES.