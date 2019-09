Občané Přeštic nechtějí další výrobní halu, vedení města je ale pro

Kolem 900 obyvatel Přeštic i okolních obcí podepsalo petici proti stavbě haly firmy Accolade v přeštické průmyslové zóně při silnici směrem na Skočice. Firma k výstavbě potřebuje získat městské pozemky o rozloze šest hektarů.

Tvůrci petice argumentují třeba tím, že vedení města se sedmi tisíci obyvateli neví, co se bude v hale o rozloze 18 500 čtverečních metrů vyrábět, a přesto uzavřelo s developerem smlouvu o smlouvě budoucí, že firmě pozemky podrží.

Tvůrci petice se obávají hlavně toho, že firma Accolade chce do Přeštic přesunout svůj projekt z Litic. Tam totiž developer narazil na odpor občanů a věc je ve fázi soudní pře. Accolade spojitost Přeštic s Liticemi odmítá.

Město investici hájí tím, že pozemky jsou dvacet let určené v územním plánu na průmyslovou zónu. „Navíc jejich prodej přinese do rozpočtu města okamžitě 31 milionů korun, které bude možné použít na projekty pro občany,“ uvedl starosta Karel Naxera.

Tvůrci petice: Projekt bude mít výrazný vliv na životní prostředí

Spoluiniciátorka petice a opoziční zastupitelka za seskupení Společně 2022 Zuzana Froňková sdělila, že město na petici reagovalo otázkou, jestli mají petenti jiného investora. „Jsme toho názoru, že se tak velký záměr měl projednat s veřejností, navíc si myslíme, že jednou halou to neskončí,“ uvedla Froňková.

Ta upozorňuje, že projekt bude mít výrazný vliv na životní prostředí, například vybetonováním velkých ploch omezí vsakování vody v krajině bez toho, že by firma provedla kompenzační opatření.

Iniciátoři petice proto podali 26. srpna na Krajský úřad v Plzni připomínky k takzvanému zjišťovacímu řízení, na jehož konci bude verdikt, zda hala firmy Accolade potřebuje pro územní rozhodnutí takzvanou velkou EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Upozorňují krajský úřad například na hluk, který hala může způsobovat nebo na neřešení odtoku dešťové vody.

Naxera uvedl, že součástí smlouvy s firmou Accolade je, že pokud bude rozhodnuto, že stavba má významný vliv na životní prostředí ve městě a bude nutná velká EIA, město pozemky neprodá. Pak se buď bude jednat dál, nebo se jednání ukončí.

Za prodej pozemků město získá 31 milionů korun

„Při rozhodování vzalo město v potaz přínosy, kam patří 31 milionů korun za prodej pozemků a každoroční platba daně z nemovitosti ve výši 275 tisíc korun do městského rozpočtu. Firma Accolade taky vybuduje vodovod, který bude možné protáhnout až do Skočic. Po jejich pozemcích, které ve městě získali už dříve, navíc povede cyklostezka na Skočice,“ vyjmenoval Naxera.

Přílivu agenturních zaměstnanců do nové haly, před čímž varují někteří lidé podepsaní na petičních arších, se Naxera nebojí. „V Přešticích nemůže podle územního plánu nikdo vybudovat ubytovnu, takže by ve městě neměli kde bydlet a firma by je tak musela ubytovat jinde,“ vysvětlil.

Opoziční zastupitel za Společně 2022 Tomáš Chmelík si myslí, že město by mělo přivést do průmyslové zóny spíše firmy s vyšší přidanou hodnotou a ne developery typu Accolade, kteří zatím nevědí, koho do haly umístí.

Plánovaná hala nemá nic společného s projektem v Liticích

„Stát podle novely zákona o investičních pobídkách, který vejde v platnost tento měsíc, nebude podporovat tradiční výrobní firmy jako dosud, kdy byl hlavním kritériem počet pracovních míst. Bude dávat přednost technologickým centrům a výrobě s vyšší přidanou hodnotou. V podobném duchu by si mělo město firmy vybírat,“ myslí si Chmelík.

Naxera tvrdí, že si město nemůže vybírat, protože nabídka od Accolade je jedinou nabídkou na investici na městských pozemcích v Přešticích. Mluvčí Accolade Jakub Splavec řekl, že plánovaná hala nemá s projektem v Liticích nic společného, protože s litickou investicí se stále počítá.

„V Přešticích se jedná o rozšíření výroby firem, které už v regionu Přešticka působí,“ sdělil. Konkrétní firmy neuvedl, ale podle informací MF DNES Accolade jedná o pronájmu prostor s firmou IAC, která už v Přešticích působí. Skupina IAC, což je výrobce automobilových interiérů se sídlem v Lucemburku, provozuje 83 výrobních závodů ve dvaceti zemích.