Hradec chce vzít Střezině peníze na přestavbu, půjdou na sociální služby

Kvůli chybám v projektové dokumentaci na přestavbu školy město úvěr nestihne vyčerpat, přestože se s bankou loni v září dohodlo na odkladu čerpání až do konce roku 2020. Vedení města se shodlo, že poloviční částku z úvěru by mohla spolknout stavba objektu pro odlehčovací službu v Honkově ulici, která má stavební povolení.

„Na něj je potřeba najít 120 milionů korun. V letošním rozpočtu, který připravilo ještě bývalé vedení, však nebyly žádné prostředky na investice. Na kolegiu primátora jsme se dohodli, že ekonomický odbor by měl zkusit úvěr na Střezinu přejednat,“ potvrzuje náměstek primátora pro školství a sociální oblast Martin Hanousek (ZPH).

Zda se to úředníkům podaří, není jisté. Výhodný úvěr město získalo v červnu 2017, je však účelově vázán pouze na rekonstrukci Střeziny. Nyní čeká, zda banka na jiné projekty kývne.

„Pokud ano, myslím, že je použijeme na projekt, který bude nejdříve hotov,“ uvažuje náměstkyně primátora pro ekonomiku Monika Štayrová (ANO).

Záměr použít slíbené peníze k jinému účelu se však nelíbí vedení Střeziny. Město sice dál počítá, že z úvěru zaplatí alespoň část oprav, které by mohly začít v závěru roku. Podle školy jde o signál, že radnice se zbytkem prací hned tak nepočítá. Do dění se vložili i rodiče žáků, kteří sepsali petici, v níž vyzývají k rychlému dokončení přestavby bývalého areálu základní školy Jih pro potřeby zušky.

„Škola je nucena pracovat neustále v provizoriu. Výuka je dlouhodobě limitována nedostatkem odhlučněných zkušeben, pro prezentaci výsledků chybí především koncertní sály. Vystupování našich dětí v prostorách vydýchané školní třídy s kapacitou 70 diváků považujeme za naprosto nedůstojné. Žádáme, aby zastupitelstvo Statutárního města Hradec Králové přijalo závazné kroky, směřující k dokončení rekonstrukce budov ZUŠ Střezina v areálu bývalé ZŠ Jih, a to v původním schváleném rozsahu a nejkratším možném čase,“ píše se v petici, kterou již podepsalo téměř 850 lidí.

Nejprve přehodnotíme projekt, říká náměstkyně primátora

Vedení města odmítá, že by se na Střezinu zapomnělo. Z dvousetmilionového úvěru chtějí škole ponechat čtvrtinu na dokončení prvního rozestavěného objektu a spojovací chodby, kterou nyní drží provizorní podpěry. Město už chystá opravu projektové dokumentace, práce by mohly začít na konci roku. Škole se podařilo prosadit, aby se současně zrevidovaly i dokumenty k přestavbě pavilonu populární hudby. Pokud se ukáže, že po úpravách nebude třeba získat nové stavební povolení, mohl by se ještě letos začít opravovat i tento objekt.

„Rozhodně není pravda, že by se nedostalo na Střezinu. S tou se musí počítat. Chceme ji opravovat postupně, nejprve však přehodnotíme projekt,“ prohlašuje Štayrová.

Jenže do přehodnocení projektové dokumentace se radnice příliš nehrne. „Chtěl jsem, aby se souběžně pracovalo na druhé části projektu, aby se udělalo výběrové řízení na jeho revizi, ale nedokázal jsem to prosadit. Na otázku, kdy to tedy bude, nikdo neodpověděl,“ zlobí se ředitel Střeziny Karel Šust.

Škola na přestavbu areálu tlačí, protože současné prostory po bývalé základní škole nevyhovují nárokům zušky. Učebny hudebního oboru nejsou odhlučněné, dožilé jsou rozvody energií, stará okna netěsní a už roky se rozpadají luxfery v průčelí budovy. Nutné úpravy byly jen provizorní, počítalo se s celkovou rekonstrukcí. To se však nestalo a v jedné z učeben se nedávno dokonce propadl strop.

„Aby se schovaly příšerné stropy po původní kuchyňce základní školy, nechali jsme tam udělat podhledy, ale praskly dva tři šrouby a svalilo se to. Už je to opravené, všechny naše úpravy jsou však jen provizorní, protože jsme potřebovali rozčlenit prostor,“ vysvětluje Šust.

VIDEO: Škola v Hradci sídlí v provizoriu, přestavba se zarazila Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Že v bance leží volné peníze pro hradeckou radnici, se novému vedení města náramně hodí. Dům s odlehčovací službou, který má být v Honkově ulici v trojúhelníku mezi silnicí a železniční tratí na Pardubice, je totiž jednou z hlavních priorit nové koalice, která je přímo v koaliční smlouvě.

„Doufám, že to rozjedeme co nejdříve, protože to zařízení je strašně potřeba. Teď je odlehčovací služba v Jungmannově ulici a kapacitně vůbec nedostačuje,“ upozorňuje Hanousek.

Pětatřicet lůžek

Služba pomáhá hlavně lidem pečujícím o seniory a vážně nemocné, kteří potřebují zajistit dočasnou péči po dobu dovolené nebo pobytu v nemocnici. Zájem však nyní výrazně převyšuje možnosti zařízení v Jungmannově ulici. V novém objektu by mělo vzniknout 35 lůžek.

V novém pečovatelském domě by mělo vzniknout pět jednolůžkových a 15 dvoulůžkových pokojů.

Projekt už má stavební povolení, a přestože se ještě řeší chodník a vodovodní přípojka, prakticky se čeká už jen na peníze. Dříve se počítalo se sumou zhruba 75 milionů korun, nyní radnice hovoří až o 120 milionech.

„Původně byly jiné ceny, než za jaké se staví dnes, a podstatné je, že to bylo bez nábytku. V okamžiku, kdy budeme vědět, že na to máme peníze, můžeme soutěžit dodavatele,“ říká náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS). Dům by se tak mohl začít stavět ještě letos.

Radní také uvažují, že dalších téměř 30 milionů z úvěru na Střezinu by mohli použít na předfinancování stavby sociálních bytů. Ty chce Hradec vybudovat v Pražské ulici jen kousek za podjezdem do Kuklen.

„Je tam velký podíl dotace, takže ty peníze se nám časem vrátí,“ potvrzuje záměr Monika Štayrová.

Sociální byty by měly sloužit jako mezistupeň mezi ubytovnou a běžným nájemním bydlením. Stát na ně přispívá až 95 procenty. Město by do nich rádo přemístilo klienty ubytovny na Brněnské ulici, kteří jsou bezproblémoví a zaslouží si šanci na vyšší úroveň bydlení.