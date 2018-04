Začala náročná přestavba domažlické tratě i silnice na okraji Plzně

Stavbaře poblíž budovy Sokolovny u Domažlické třídy čeká asi nejnáročnější část modernizace železničních tratí v Plzni. V jednom místě se tu kříží nad sebou tři různé tratě.

Nejníže je trať Plzeň - Cheb, pak následuje škodovácká vlečka a nahoře trať Plzeň - Domažlice. „Většina prací bude prováděná bez přerušení provozu,“ uvedl ředitel stavby David Sichrovský ze sdružení společností Swietelsky.

Zatímco kompletní rekonstrukce železničních staveb a mostů skončí na podzim roku 2019, novou Domažlickou třídu včetně mostu nad tratí, který nahradí současný přejezd, by stavbaři rádi dokončili ještě letos.

Kvůli narovnání domažlické železniční trati, která nově bude mít dvě koleje namísto současné jedné, už loni stavební firmy zdemolovaly většinu budov mezi současnou Domažlickou třídou a tratí. K zemi padla také proslulá pekárna U Seberů.

V současné době jsou vybetonované základy pro nový silniční most nad kolejemi, stavbaři v oblasti překládají inženýrské sítě.

Náměstek plzeňského primátora pro dopravu Petr Náhlík řekl, že město se na přestavbu začalo připravovat s velkým předstihem. První domy vykoupilo už před dvaceti roky. Když pak finišovala projektová příprava, vše bylo jednodušší.

Už měsíc je kvůli stavbě zcela zastavený provoz mezi plzeňským Jižním předměstím a Vejprnicemi. Bude to tak do konce května.

Současně je omezený provoz i mezi Jižním předměstím a Křimicemi na trati Praha - Plzeň - Cheb. V přestavovaném úseku mohou vlaky jezdit po jedné ze dvou kolejí, tu druhou už dělníci vytrhali.

Výluka je vždy komplikace pro obě strany

Ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah Vladimír Kostelný uvedl, že výluka vždy představuje komplikace pro dopravce i cestující.

„Na domažlické trati jsou všechny regionální vlaky nahrazené autobusy v úseku Plzeň - Vejprnice. U dálkové dopravy zajišťují autobusy přepravu mezi Nýřany a Rokycany po dálničním obchvatu Plzně, což je nejrychlejší možné řešení. Samozřejmě jsou ještě autobusy od rychlíků z Nýřan do Plzně a zpět. Ale tam je doprava ovlivněná hustým automobilovým provozem po městě, takže autobusy z Plzně odjíždějí o čtvrt hodiny dříve, než kdyby jel vlak,“ popsal Kostelný.

Jednatel společnosti Swietelsky Rail CZ Viliam Perknovský řekl, že přestavba železniční trati v Plzni je pro ně dosud nejnáročnější stavbou v České republice.

„Chceme, aby ty části stavby, které nejvíce omezují obyvatele města, byly hotové co nejdříve. V Čechách je to pro nás první takhle velká stavba přímo ve městě. Je to pro nás výzva a zároveň i jakási zkouška ohněm,“ řekl Perknovský.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek považuje současnou etapu přestavby domažlické trati za začátek zlepšení vlakového spojení s Bavorskem.

„Věnujeme velké úsilí, abychom přesvědčili ministerstvo dopravy i český stát, že zdvoukolejnění a elektrifikace trati z Plzně přes Domažlice na hranice s Německem má velký význam pro kraj i celou republiku. Stále se trať projektuje zčásti dvojkolejná, zčásti jednokolejná. Trať do Německa by měla být podle nás dvojkolejná a elektrifikovaná, protože na silnici z Plzně na Folmavu stále stoupá objem nákladní dopravy, a v obcích, přes které vede, to způsobuje velké problémy. Jestli se chceme rozvíjet, bude pro nás ideální, když vlakem to bude z Plzně do Mnichova tři hodiny, což by už byla konkurence letecké dopravě,“ uvedl náměstek Čížek.

Trať musí být kvalitně zmodernizovaná

Náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb řekl, že právě u trati z Plzně do Domažlic a na hranici s Německem nyní pracují na záměrech projektů.

„U tří staveb by mohla být tato fáze dokončena někdy kolem poloviny letošního roku. U čtvrté stavby, která je mezi Stodem a Domažlicemi, pořád ještě nemáme technické řešení. Celá trať musí být kvalitně zmodernizovaná, ale zároveň musí odpovídat reálnému objemu dopravy. Vždyť ani Němci nedělají v celém úseku mezi Mnichovem a státní hranicí s Českou republikou dvojkolejnou trať. Kdybych to měl shrnout, co je možné provézt po trati v Německu, musí projet po trati i u nás. Trať na českém území tak bude v částech jednokolejná, a pak budou i její dvoukolejné úseky,“ vysvětlil Mojmír Nejezchleb.

Plány mimo jiné nevylučují variantu, že by mezi Plzní a Stodem vedly dokonce dvě různé tratě. Dělily by se v Plzni mezi Novou Hospodou a Zátiším, kde bude v příštím roce končit dvojkolejná trať z centra Plzně.

Regionální vlaky budou dál jezdit přes Vejprnice a Nýřany, dálkové vlaky a nákladní doprava pak po nové trati, která bude mezi Plzní a Stodem vzdáleně kopírovat současnou frekventovanou silnici.

