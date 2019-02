Kaufland musí s přestavbou v Trutnově počkat, úřad chce úpravy projektu

Úředníkům vadí špatná dopravní obslužnost, nedostatek parkovacích míst a malá vzdálenost obchodu od přilehlých panelových domů. Tedy přesně to, na co si lidé stěžovali (více čtěte v článku Lidé ze sídliště protestují proti přestavbě Kauflandu, má být blíž k domům).

Podle současných nákresů by nová budova stála pouze 8,6 metru od panelových domů. To se nelíbí lidem, kteří v Tiché ulici žijí. Podle nich by nový objekt přízemní byty zastínil a těm v patrech by zbyl pouhý výhled do plechové krabice.

Podle předsedy výboru společenství vlastníků jednotek (SVJ) domu Tichá 527 a 528 Vladislava Hladíka se problém dotýká 500 obyvatel. Obchod je dnes vzdálený 23 metrů.

„Podívejte se, už teď není na Zelence kde zaparkovat. Jsem zvědavá, kam všichni dáme auta, když se to celé posune. Nechápu, proč se to jen neopraví. Chudáci v těch barácích okolo, ti se můžou rozloučit s klidem,“ řekla Jana Vávrová, která žije ve vedlejší Dlouhé ulici.

S ní souhlasil i Tomáš Adam, který si pronajímá byt přímo v jednom z dotčených domů: „Máme malé dítě a opravdu přemýšlíme o stěhování. Nechci mít okna do zdi nějakého obchoďáku. Tady se to jmenuje Zelená Louka, takže si člověk představí zeleň, nikoliv plechové baráky a vykácené stromy.“

Kácení se týká ulice, kde je třicet vzrostlých stromů. Podle architekta Jana Veissera z uskupení Žít v Trutnově důvodem k tomu je, že stromy zakrývají zásobovací rampy.

Právě kvůli těmto věcem asi desítka místních podala námitku na stavební úřad. Nesouhlas s projektem vyjádřil i starosta města Trutnov Ivan Adamec (ODS), podle něhož by současný návrh Kauflandu nevedl k ničemu dobrému.