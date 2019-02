Přestavba knihovny v Budějovicích se prodraží o 24 milionů korun

Knihovna, kde si čtenář nemůže volně prohlížet a vybírat svazky z regálů, ztrácí pro řadu lidí své kouzlo. Jenže právě tak to dosud chodilo v Jihočeské vědecké knihovně na Lidické třídě v krajském městě.

Tento stav se brzy začne měnit, za několik týdnů přibude v sousedství hlavního vchodu do knihovny staveniště a dělníci se pustí do nového křídla. Právě v něm budou regály plné knih a časopisů.

Stavbě stála v cestě řada komplikací. Kvůli chystané investici musely například České Budějovice věnovat Jihočeskému kraji na stavbu své pozemky a měnit územní plán mezi řekou Malší a Lidickou třídou. Pak záměr brzdil spor města a kraje o dopravní napojení ke knihovně.

A když se podařilo na stavbu nového křídla sehnat evropskou dotaci a vybrat zhotovitelskou firmu, ukázalo se, že pokud krajští zastupitelé nedovolí sáhnout do kasy hlouběji, byly všechny přípravy zbytečné.

Původní předpokládané náklady byly ve výši 142 milionů korun. Jenže rozpočet akce je více než rok starý a z důvodu rostoucích cen se nyní náklady vyšplhaly na 166 milionů korun. Jihočeský kraj nadále může počítat s evropskou dotací 105 milionů korun, ale zbytek musí doplatit ze svého rozpočtu.

„Jsou jen dvě cesty. Buď to budeme financovat, nebo celou akci odpískáme a přijdeme o dotaci,“ řekla hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) a při hlasování zastupitelstva zvedla jako první ruku na podporu pět let připravované investice. A protože se k ní vzápětí připojila většina kolegů v zastupitelském sále hejtmanství, má stavba z 99 procent zelenou.

„Do výběrového řízení se přihlásilo sedm firem, vítězem je OHL ŽS,“ uvedl náměstek hejtmanky Pavel Hroch (Jihočeši 2012).

Vítězný návrh ateliéru Kuba & Pilař architekti s.r.o. na přístavbu Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.

Poslední krok musí ještě udělat ve čtvrtek krajští radní schválením výsledku výběrového řízení. „Pak můžeme podepsat smlouvu se zhotovitelem stavebních prací a na začátku jara začít stavět,“ řekl Ivo Kareš, ředitel Jihočeské vědecké knihovny.

Nejdřív se pustí dělníci do nové přístavby a přístup do původní budovy zůstane zachovaný. „A pokud půjde vše podle plánu, příští rok v létě bychom na pár měsíců zavřeli současnou budovu kvůli jejím stavebním úpravám. Práce na přístavbě by měly skončit na podzim 2020 a další čtyři až pět měsíců ji budeme vybavovat,“ popsal Kareš s tím, že nové křídlo knihovny se čtenářům otevře na začátku roku 2021.

Pro ně je to dobrá zpráva. „Já si objednávám knížky přes aplikaci knihovny, ale většina lidí si knihy raději hledá sama. Ani moje sestra sem nechce chodit právě kvůli tomu, že si je musí objednávat. Proto chodí buď do pobočky v Suchém Vrbném, nebo jí je tady vyzvednu já,“ sdělil jednadvacetiletý Albert Hadáček, který je studentem Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity.

130 tisíc svazků knih a časopisů v regálech

V současné knihovně na Lidické třídě není na regály místo. Budova postavená v roce 1975 jako muzeum dělnického revolučního hnutí není kvůli své velikosti a členění vnitřních prostor vhodná pro moderní informační služby.

„Dnešní stav je nevyhovující, po dostavbě se výrazně zlepší kvalita pro čtenáře. Z regálů si budou volně vybírat z více než 130 tisíc svazků knih a časopisů,“ potvrdil Kareš.

Knihovna má jako celek 19 tisíc registrovaných čtenářů, její služby loni využilo 290 tisíc návštěvníků. Služby v budově na Lidické vyhledalo 130 tisíc příchozích.

Než se však stavbaři pustí do přístavby jednopodlažního objektu o ploše 1 200 čtverečních metrů, který bude volně propojen s hlavním vchodem do současné knihovny, musí přestěhovat oba památníky umístěné mezi její budovou a Gerberou. Nepřehlédnutelný balvan by se měl posunout jen o pár desítek metrů blíž Gerbeře. Součástí projektu jsou také úpravy okolí knihovny.

Českobudějovický primátor Jiří Svoboda (ANO) předpokládá, že stavba zahustí dopravu na Lidické třídě. „Pochopitelně tam bude zvýšený provoz nákladních aut, víc prachu a hluku jako při každé stavbě. Město svolilo s dočasným řešením tak, že se bude vyjíždět do toho prostoru v sousedství zastávky MHD na straně ke knihovně,“ upřesnil Svoboda.