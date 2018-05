Přerovský bazén bude mít nový dojezd pro tobogán a hřiště

„Nejdříve jsme upravili dojezd tobogánu, který byl nevyhovující. Docházelo tu ke značným ztrátám upravené vody rozstřikem přes výstupní hranu tobogánu. Stávající výstup byl řešen dvěma betonovými schody se zámkovou dlažbou a obrubníky. V jednom ze schodů se nacházela ovládací armatura vypouštění dna tobogánu - toto řešení bylo nevyhovující a projekt proto řešil úpravu tohoto výstupu,“ konstatoval Stanislav Jurečka z přerovského magistrátu.



Vylepšení atrakce přišlo město na 156 tisíc korun - ovšem bezpečnější dojezd tobogánu není jedinou letošní novinkou. Na tu druhou se mohou těšit především děti, které dostanou nové hřiště téměř za 400 tisíc korun. To původní tu pamatují ještě jejich rodiče, když byli dětmi.

„Dvacet let staré dětské hřiště bude v příštích dnech demontováno a do začátku letní sezóny tu budeme mít pět nových a moderních hracích prvků, u nichž budou dvě lavičky. Prvky jsme chtěli kvalitní a požadovali jsme na ně minimálně desetiletou záruku,“ řekl náměstek přerovského primátora Petr Měřínský. Konkrétně tu děti budou moci dovádět na velké herní sestavě, která sestává ze dvou věží, a v níž nebude chybět celokovová skluzavka, prolézací tunel, lanový most, šikmý tyčový výlez či lezecká síť.



Dále tu najdou místo dvě oblíbené pružinové houpačky v podobě kočky a psa a dvě vahadlové houpačky. Na sezónu se v těchto dnech připravuje i druhé přerovské koupaliště, které se už třicet let nachází v místní části Penčice. To by rovněž mělo být ve druhé polovině června zpřístupněno veřejnosti – pokud to tedy dovolí aktuálně probíhající stavební úpravy už dožilé technologie.

„Konkrétně se tu chystá nové zařízení úpravny bazénové vody. A dále tam bude nová přípojka technologických rozvodů - výtlaku upravené bazénové vody do bazénu,“ uvedl Jiří Raba z přerovského magistrátu. Úprava v Penčicích přišla město na 2 miliony 661 tisíc korun.