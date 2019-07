Přerované nechtěli utrácet a nosili si punč, pořadatel vánočních trhů končí

RK Invest měla vánoční trhy pro Přerov zařizovat zdarma až do roku 2027, nyní ale její zástupci poslali radním dopis, že přerovské Vánoce jsou pro ně ztrátové a oni nehodlají trpět dalším deficitem. Tvrdí, že jen loni prodělali 600 tisíc korun.

„Na stole máme dohodu o ukončení koncesní smlouvy a se situací se musíme vypořádat,“ potvrdil primátor Přerova Petr Měřínský.

„Nutit brněnskou společnost, aby dotovala nevýdělečné trhy, nemůžeme. Nutit Přerovany, aby chodili na náměstí a více dali prodejcům vydělat, také ne. Pověřili jsme proto ředitele Kulturních a informačních služeb města Přerova, aby do srpna našel řešení – včetně návrhu rozpočtu,“ dodal.

Dohodu s RK Invest považovali radní za výhodnou. Dokud město organizovalo vánoční program samo, platilo z městské kasy 1,5 milionu korun ročně. Od roku 2017 investovalo jen do převozu vánočního stromu na náměstí. Jenže změna neměla úspěch u obyvatel města.

„Nespokojenost Přerovanů vedla v praxi k tomu, že tržby prodejců na náměstí klesaly. Návštěvníci si na bezplatný kulturní program nosili termosky s vlastním punčem, případně trávili čas u restaurací v blízkosti trhů, kde si soukromí podnikatelé otevřeli vlastní stánky. S ohledem na to, že tito se na rozdíl od provozovatelů vánočních trhů nepodílí na úhradě kulturního programu, mohli pak logicky nabízet nižší ceny,“ uvedl Petr Ilgner ze společnosti RK Invest.

Lidé zasypali trhy kritikou, podle magistrátu k ní nebyl důvod

Pověstnou poslední kapkou bylo nedávné rozhodnutí zastupitelů nepodpořit pronájem kluziště, od kterého si pořadatelé slibovali zatraktivnění trhů.

„Souhrn těchto negativních aspektů vede nasmlouvané prodejce k tomu, že ztrácí o vánoční trhy v Přerově zájem – a nám hrozí ekonomické ztráty,“ doplnil Ilgner.

Ještě před první sezonou soukromý pořadatel pořídil pro Přerov mobiliář a osvětlení za 3,8 milionu korun. Zatímco v prvním roce lidé změnu vcelku přivítali, při druhém ročníku se množila kritika. Firma RK Invest i vedení města tvrdí, že neopodstatněná.

„Lidé si stěžovali úplně na všechno. Někdo měl pocit, že je na náměstí málo stánků, jiným jich přišlo hodně, někomu vadilo, že pořadatel není z Přerova a vlastně nic nebylo hezké. Radní ale neshledali na trzích nic, co by mělo vést k nespokojenosti. Náměstí bylo hezky vyzdobené, jarmareční domky i program odpovídaly našim představám,“ popsala mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Nespokojení byli obyvatelé Přerova i s předchozí podobou vánočních trhů, které zajišťovalo město, i proto se radnice obrátila na profesionály. RK Invest se zaštiťovala zkušenostmi z Olomouce a Pardubic. Podle Chalupové nehrozí společnosti za vypovězení koncesní smlouvy žádné sankce. Jak budou nakonec vypadat letošní přerovské Vánoce, zatím zůstává nejasné.

„Budeme dělat všechno pro to, abychom vánoční trhy letos měli – a to i s kulturním programem. Musíme do konce prázdnin najít řešení,“ sdělil ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček.