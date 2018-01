Přerov prodloužil o tři dny lhůtu na vystěhování ubytovny Chemik

Lidé z Chemiku měli na hledání náhradního bydlení prakticky jen necelé dva týdny. Provozovatel ubytovny sice o termínu věděl od poloviny prosince, o tom, že Chemik skutečně končí, ale nájemníky informoval až poté, co mu radní v lednu odmítli znovu prodloužit nájemní smlouvu.

Hlavně rodinám s dětmi, pro které další ubytovny ve městě neměly místo, proto museli pomoci sociální pracovníci magistrátu i nevládní organizace.

„Řešili jsme přednostně rodiny. Ještě v den, kdy měla být ubytovna už prázdná, neměla bydlení například matka se třemi dětmi. S pomocí sociálních pracovníků magistrátu jsme jí pomohli přes všechny překážky vyjednat místo v azylovém domě. Její partner musel jít bydlet jinam,“ popsala mentorka sdružení Podané ruce Alexandra Burdová.

Rozdělení rodin bylo podle ní v dané situaci nejméně bolestivé řešení.

„Kdyby zůstaly na ulici, přišly by o děti. Takto mají čas hledat si společné bydlení,“ doplnila.

Za každý den navíc platí provozovatel pokutu dva a půl tisíce

Chemika od roku 2013 provozuje firma První KPU. Její jednatel František Kornel popsal, že na stěhování nájemníků nasadil všechna dostupná auta a pracovníky.

„Děláme maximum pro to, aby ubytovna byla co nejdříve prázdná. Dvěma ženám jsem ubytování našel sám a do stěhování jsem zapojil i vlastní lidi. Poslední nájemník odchází ve středu ráno,“ řekl Kornel, kterého podle jeho slov každý den navíc stojí dva a půl tisíce, jež platí městu jako pokutu.

Pokud by nesplnil ani novou lhůtu, je radnice připravena sáhnout k ještě ostřejším krokům.

„Pokud nebude Chemik připraven k převzetí ani 1. února, bude ze strany města pravděpodobně podána žaloba na vyklizení prostoru,“ řekla ČTK Pavla Roubalíková z kanceláře primátora.