Smrti dívek na silnici mohly zabránit lampy, chystají se už dva roky

Čtveřice chodců se rozhodla přeběhnout výpadovku v Lipnické ulici v sobotu po dvacáté hodině. A to v místě, kde neosvětlenou silnici v mírné, ale táhlé zatáčce z obou stran lemují stromy a keře, auta tu mohou jezdit devadesátkou a široká silnice má čtyři pruhy, byť dva slouží v rámci křižovatky k odbočování k blízké firemní hale.

Právě od ní skupinka mířila k cestičce vedoucí pod železniční tratí do čtvrti Předmostí. Zatímco dva chlapci stihli přejít před autem jedoucím směrem do Přerova, dvě dívky, z nichž jedné ještě nebylo ani patnáct let, těsně nedoběhly a vůz je pravou stranou srazil. Utrpěly zranění neslučitelná se životem.

Zdaleka přitom nebyli jediní, kdo tu riskoval. „Je to rizikové místo, které lidé používají, aby si zkrátili cestu z Předmostí směrem do centra. Navzdory tomu, že není přehledné,“ přiblížila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Město sem proto už dva roky plánuje přidat osvětlení a doprostřed vozovky, která jako silnice první třídy patří státu, chce dát ostrůvek. Ten by chodcům umožnil přejít nadvakrát. Pokaždé by si tak museli hlídat auta přijíždějící jen z jedné strany.

„Bohužel tam přetrvává problém s výkupy dvou pozemků patřících soukromým vlastníkům a bez nich nelze úpravy provést. S jedním z majitelů už se nicméně podařilo dosáhnout předběžné dohody,“ nastínila Chalupová.

Zatím není jasné, zda měly dívky povinné reflexní prvky

Podle dopravního experta a krajského koordinátora BESIP Miroslava Charouze taková úprava mohla tragické nehodě zabránit.

„Osvětlená silnice bezpečnost vždy zvyšuje, protože pohybující se chodec je tam mnohem lépe a dříve vidět. Byť samozřejmě hrají roli i další faktory,“ okomentoval plán města.

Podrobnější informace o nehodě dosud policie nezveřejnila. „Příčiny a okolnosti nadále vyšetřujeme, případ zatím vedeme jako trestný čin usmrcení z nedbalosti. Nyní lze pouze uvést, že dechová zkouška a orientační test u řidiče vyloučily ovlivnění alkoholem nebo drogami,“ shrnula policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Zatím tak není známo, zda měly dívky na sobě reflexní prvky, které jsou už tři roky při pohybu po neosvětlené silnici mimo obec povinné. Neví se ani to, zda se řidič plně soustředil na jízdu a jaká měl zapnutá světla ve chvíli, kdy si všiml skupinky, která, z jeho pohledu, přebíhala silnici zleva.

Jezdit v noci stejně rychle jako ve dne je hazard, varuje expert

Podstatné bude i to, jak rychle řidič jel. V místě, které leží necelých 300 metrů od cedule značící začátek Přerova, je povolená devadesátka. Podle Charouze je nicméně jízda touto rychlostí mimo obec se světly ztlumenými na potkávací hazardem.

„Jak nařizuje i zákon, řidič musí jet tak, aby byl schopen zastavit na vzdálenost, na kterou vidí. To u většiny aut představuje při potkávacích světlech rychlost kolem 80 kilometrů v hodině, která dává prostor včas zareagovat. A když už se třeba nevyhnete srážce, tak alespoň zpomalíte natolik, že následky nebývají vážné,“ upozornil dopravní expert.

VIDEO: Místo tragické nehody v Přerově, kde zemřely dvě přebíhající dívky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Řada řidičů ale jezdí v noci mimo město devadesát jako ve dne, nebo dokonce když je prázdná dobrá silnice, tak třeba i rychleji. Tím si ale kriticky zkracují reakční dobu a prodlužují brzdnou dráhu. V případě srážky s chodcem nebo cyklistou to může znamenat rozdíl mezi následky v podobě zranění, či smrti,“ vysvětlil.

Řidiči by podle něj měli myslet na to, že pomalejší jízdou za tmy chrání i sebe, neboť v případě nehody mohou nést část nebo dokonce celou vinu.

„Nikdy nevíte, kdy se může na silnici objevit nějaká překážka. Nebo jako v tomto tragickém případě přebíhající děti. Jak ale bohužel můžeme v noci vidět na silnicích, hloupě riskuje mnoho lidí. Naopak ten kdo jede opatrně, třeba i sedmdesátkou, je považován za nenormálního a ostatní na něj nadávají či ho dokonce ‚vyblikávají‘,“ uzavřel Charouz.