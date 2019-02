Zbourání bývalé ubytovny by stálo Přerov 25 milionů, rozhodne dotace

Definitivní konec Chemiku, který odhlasovali ještě předchozí zastupitelé, by podle znaleckých odhadů vyšel na 25 milionů korun. To je více než dvojnásobek toho, co radnice původně předpokládala. Demolici prodražuje hlavně fakt, že bývalá ubytovna je spojená s vedlejším panelákem, tudíž ji nejde odstřelit s pomocí výbušniny. Mizet bude muset patro za patrem.

„Devět nadzemních podlaží se bude rozebírat postupně. Sklepní prostory zůstanou, jak jsou, a budou zasypány po vrstvách. Veškerý materiál bude roztříděn a hned odvezen na příslušné skládky,“ popsala náměstkyně primátora Hana Mazochová scénář demolice, na niž město chystá výběrové řízení.

Součástí plánu je i povinná obnova území, což bude v praxi znamenat srovnání terénu na úroveň okolních pozemků. Náklady zvyšuje i nutná investice do sousední budovy, s níž byl Chemik spojen. Radnice počítá se zateplením její štítové zdi a zajištěním střechy.

Součástí výběrového řízení bude podmínka, že pokud město nedostane státní dotaci, která může být maximálně 10 milionů korun, výběrové řízení zruší.

„Chemik nepůjde dolů za každou cenu. Pokud z rozpočtovaných nákladů 25 milionů bude dotace například jen tři miliony korun, půjde materiál zpátky do rady. Je to opravdu hromada peněz. Je nepříjemné, že Chemik nejde podminovat a poslat dolů jako komín,“ uvedl další z přerovských náměstků Michal Zácha.

Co by na místě Chemiku vzniklo, zatím radnice neví

Pokud Chemik přeci jen padne, zůstane po něm volný pozemek. Konkrétní plány s ním město zatím nemá.

„Nebavili jsme se o tom, co na místě vznikne. Bude to ale nemovitost, která už nás nebude trápit,“ doplnil Zácha.

Budova Chemiku stojí nedaleko nádraží a asi deset minut chůze od centra města. V roce 1968 ji jako ubytovací zařízení pro své zaměstnance postavil podnik Přerovské chemické závody. Město ji vlastní od roku 2000.

Od roku 2012 město Chemik pronajímalo soukromé společnosti, která tam provozovala ubytovnu. Velkou část obyvatel tvořili sociálně slabší, i proto město rozhodlo, že nájem ukončí. Poslední obyvatelé se odtamtud narychlo stěhovali loni v lednu.

Firma ochotná budovu koupit byla podle radních podezřelá

O osudu Chemiku zastupitelé jednali mnohokrát a demolice nebyla zpočátku prioritou. Původně město chtělo budovu rekonstruovat. Odborný posudek ale ukázal, že náklady by přesáhly 33 milionů, což radní odmítli z městské kasy dát a pokoušeli se pak objekt prodat.

Našel se sice zájemce, který za budovu nabízel 17,5 milionu korun, o tři miliony víc, než město požadovalo, ale ani tato varianta neprošla. Firma, který chtěla Chemik koupit, byla radním příliš podezřelá. Byla napojená na dalších čtyřicet společností, které vznikly v témže roce.

„Jevilo se nám, že společnost je účelově založená a to s velkou pravděpodobností pro byznys s chudobou. Hrozilo tu reálné riziko vzniku ubytovny pro sociálně slabé. Nechceme tento druh podnikání podporovat,“ vysvětlil tehdejší náměstek primátora Pavel Košutek, proč se městská rada nakonec přiklonila k demolici.

Náklady, které tehdy odhadovala, se ale pohybovaly v rozmezí od sedmi do jedenácti milionů korun.