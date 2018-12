Radního obžalovaného z vynucení sexu vystřídal šéf školy plavání Hýzl

Devětačtyřicetiletý majitel a ředitel přerovské plavecké školy, aktivní sportovec a v minulosti také středoškolský učitel, vedoucí trenér sportovního centra mládeže triatlonu či vedoucí trenér sportovních tříd plavání Hýzl se pondělním „povýšením“ stal ještě větším překvapením přerovské politické scény.

Do zastupitelstva se totiž mezi šestici zvolených zástupců ODS dostal až z 15. místa kandidátky a nyní jeho politický vzestup dál pokračuje, když se stal jedním ze čtyř radních za ODS z celkových jedenácti. Koalice ANO, ODS a společné kandidátky KDU-ČSL a TOP 09 drží v pětatřicetičlenném zastupitelstvu nejtěsnější většinu 18 křesel.

„Je to velké břímě, které se učím zvládat. Mám cenu fair play a rád bych si ji udržel, i když není zcela jednoduché to vybalancovat. Nominace si velmi vážím, udělám vše pro to, aby mé členství v radě bylo plnohodnotné,“ komentoval Hýzl podle ČTK novou funkci, do níž ho jednomyslně zvolilo 34 přítomných zastupitelů.

Už v pátek byl navíc vybrán do pozice jednatele nové městské společnosti Sportoviště, která bude spravovat zimní stadion i s hotelem, plavecký bazén, letní koupaliště v Penčicích a městskou sportovní halu.

Firmě měl původně šéfovat jeho předchůdce Dostál, který ale minulý týden oznámil, že zůstane pouze zastupitelem do doby soudního projednání jeho obžaloby ze sexuálního nátlaku.

Dostál, který jakékoliv provinění odmítá s tím, že jde o pomstu, podle vyšetřovatelů a žalobkyně přinutil k sexu svou tehdejší zaměstnankyni. Zneužil přitom podle nich její situace, kdy žena byla toho času ve finanční nouzi a nemohla si tedy dovolit odmítnutím riskovat, že přijde o práci (o obžalobě zde).

„Obžalovaný ze své pozice zaměstnavatele přinutil poškozenou, která u něho pracovala, ve dvou případech k orálnímu pohlavnímu styku, přičemž si byl vědom toho, že v důsledku její tíživé finanční situace je závislá na příjmu ze zaměstnání,“ popsala přerovská státní zástupkyně Šárka Pivodová.