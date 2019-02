Přerov začne stavět průtah, patnáct tisíc aut denně bude muset na objížďky

Páteřní silnici zablokuje Ředitelství silnic a dálnic od pondělí 11. března. Uzavřen bude úsek od křižovatky s ulicemi Olomoucká, Lipnická a Velká Dlážka až po benzinovou stanici v Polní ulici.

„Uzavírka bude úplná, kvůli bezpečnosti nebylo možné uzavřít silnici jen částečně. Výjimku budou mít pouze tři firmy, jež se v této trase nachází: Pragometal, Domstav a Toman – vysokozdvižné vozíky,“ upřesňuje přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil.

Plánované objízdné trasy Shrnutí objízdných tras kvůli uzavírce Polní ulice. Pro zvětšení klikněte. Pro těžkou tranzitní dopravu nad 12 tun počítá přerovská radnice s tím, že řidiči využijí dálnice D1, D46 a D35. Tranzitní doprava do 12 tun ve směru Olomouc – Zlín bude vedena k obci Dluhonice po silnici III/01857 Staré Rybníky a místní komunikaci Předmostská a Dluhonská (na mapce vyznačena modře). Alternativou pro tuto trasu bude objížďka po krajských silnicích II. a III. třídy přes Rokytnici, Brodek u Přerova, Dub nad Moravou, Tovačov, Troubky, Bochoř, Vlkoš a Říkovice (vyznačena zeleně). Tranzitní doprava do 12 tun ve směru Zlín – Olomouc povede po silnicích I/55 – ulice 9. května, bří. Hovůrkových, II/434 – ulice Dvořákova, Grymovská, Kozlovice, III/43413 – Grymov, III/43415 – Prosenice, I/47 – Lýsky (vyznačena červeně). (zdroj: Magistrát města Přerova)

Cesta bude pro tisíce ostatních řidičů zavřená kvůli stavbě mimoúrovňové křižovatky s železnicí u vjezdu do Přerova od Olomouce v Přerově-Předmostí. Ta pak navazuje právě na Polní ulici, kterou čeká rozšíření na čtyři pruhy.

„Stavba je součástí průtahu městem, jenž by měl po finálním dokončení v roce 2021 Přerovu dopravně odlehčit,“ dodává mluvčí tamní radnice Lenka Chalupová.

Část starostů na objížďkách žádá opravy

Nyní se ale záplava patnácti tisíc aut denně podle představ města rozlije do několika objízdných tras. Zakreslit do mapy se je povedlo teprve tento týden v pondělí. Radnice přiznává, že tomu předcházela dlouhá a poměrně složitá jednání. Variantu, která byla původně na stole, totiž odmítli policisté, a tak bylo rozhodující až jednání v polovině tohoto měsíce.

„Pro nás byla priorita, aby centrum zůstalo průjezdné pro místní a auta do 3,5 tuny. Nechtěli jsme dopustit, aby po Velké Dlážce a Palackého ulici jezdily tranzity. Navrhli jsme objížďky, které dopravu rozmělní,“ vysvětluje Navrátil.

Současně připustil, že jednoduché nebylo ani jednání se starosty obcí, přes které objížďky povedou. Báli se, že jim těžká doprava poničí silnice a znepříjemní život.

Patřil mezi ně například i starosta Bochoře Tomáš Volek. „Blízko silnice u nás navíc stojí domy, i ty kvůli otřesům trpí. K tomu jsou na krajské silnici výtluky. Jako podmínku jsme si proto dali, že to nyní chceme opravit. A po skončení uzavírky by nám měli silnici opravit celou. Doufáme, že splní, co slíbili,“ říká.

Podle Navrátila se požadavky obcí budou ještě řešit. „Důležité je, že jsme si objízdné trasy odsouhlasili,“ podotýká.

Odborníci přenastaví semafory a změní se i parkování

Uzavírka Polní ulice ovšem v následujících měsících ovlivní dopravu i na jiných místech Přerova. Odborníci v zájmu co nejplynulejšího provozu upraví nastavení některých semaforů.

„Firma AŽD Praha, která má na starost servis křižovatek v ulicích Polní – Velká Dlážka a Tržní – Velké Novosady, Komenského–Palackého, zajistí nezbytná opatření. Není vyloučeno, že se během stavby bude nastavení opakovaně upravovat. A to tak, aby pružně reagovaly na změny v hustotě a organizaci dopravy,“ přibližuje provozní náměstek AŽD Praha Jan Panáček.

Do života uzavírka zasáhne také řidičům ve Velké Dlážce. V následujících měsících nebudou moci kvůli stavbě parkovat, jak byli zvyklí, což znamená při kraji hlavní silnice.

„Budou muset najít jiné místo. Doporučujeme jim například bezplatné parkoviště u Strojaře nebo u krytého bazénu. Pro nás je důležité, aby silnice byla plynule průjezdná například pro integrovaný záchranný systém nebo pro autobusy, které budou mít vyhrazený jízdní pruh,“ zdůrazňuje Navrátil.