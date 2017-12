Architekti navrhli novou podobu části Přerova, k průtahu dali park i pasáž

Takzvaný průpich se má začít stavět už v roce 2018. Obrysy tomu, co „vyroste“ kolem něj, dal vítěz urbanistické soutěže, již v létě vyhlásila místní radnice.

Za návrhem, který získal první místo, stojí architekti Zbyněk Ryška a Jan Skoupý. Ti sázejí nejen na novou výstavbu – a výsadbu – kolem průpichu, ale využívají i potenciálu hal, které už na území brownfieldů podniku Juta a zbořené Škodovy ulice stojí.

„Díky svému řešení má vítězný návrh největší šanci na realizaci. Umožňuje také obnovení tohoto území po jednotlivých etapách, navíc dává i výhled od budoucna. Až průpich nebude tolik potřeba a doprava na něm se zklidní, bude možné rozšířit okolní zástavbu,“ řekl radní a architekt Jan Horký.

Do soutěže přihlásilo své návrhy šest týmů urbanistů, odbornou porotu přitom zaujaly tři studie. Vítězný návrh poslouží jako podklad pro regulační plán celého území.

„Bude předem dávat podmínky všem, kteří by tam chtěli něco stavět. Je to jakási matrice, která říká: tady bude ulice, tady mohou stát domy, tam musí být zeleň. Jak budou vypadat jednotlivé domy, záleží na dílčích investorech,“ vysvětlil Horký. Město už podle něj jedná s developerem, jenž má zájem o větší část této lokality.

Novou tvář dostane šestnáct hektarů města

Průpich, jenž bude stát zhruba 180 milionů korun, povede ulicí Polní přes most Legií až na křižovatku ulic Komenského, Velké Novosady a Kojetínská. Tady se na něj napojí zcela nová silnice přes průmyslový areál Juty až na Tovární ulici. Díky této komunikaci se Přerovanům otevře i dosud nepřístupné území. Novou tvář dostane lokalita o celkové rozloze zhruba šestnáct hektarů. Zhruba stejně rozlehlé je i centrum Přerova.

„Poloha mezi významným železničním uzlem a centrem předurčuje místo pro vznik intenzivního města, které přiláká kvalitní architekturu,“ tvrdí autoři vítězného návrhu.

Hlavní dopravní tepnou území bude průpich, urbanisté ale navrhují i novou pěší cestu z nádraží do historického jádra města. Procházet by měla pasáží v bloku před nádražím, novým parkem, po přechodě přes průpich a lávce skrz areál pivovaru do Smetanovy ulice.

„Lávka přes pivovar přinese do uzavřeného areálu život bez přerušení vnitřního provozu. Může také navázat na budoucí návštěvní centrum pivovaru,“ míní architekti Ryška a Skoupý.

Na stavbu průpichu zoufale čekají Přerované i řidiči

Průpich má Přerovu ulevit od přetížené dopravy, jejíž intenzita se zvýší poté, co do města vyústí právě budovaný úsek dálnice D1 z Lipníka nad Bečvou do přerovské místní části Předmostí. Po dokončení poslední části D1 mezi Přerovem a Říkovicemi naopak radní očekávají, že provoz na čtyřproudé silniční tepně skrz město se výrazně zklidní.

„Po zprovoznění dálnice dojde k poklesu dopravy o 20 až 30 procent. To například umožní vyhradit jeden jízdní pruh pro autobusy. Ušetří to jedny nebo dvoje semafory na trase, čímž cestujícím zpříjemníme cestování,“ podotkl Horký.

Stavba průpichu je rozdělená do dvou etap: jako první přijde na řadu už na jaře 2018 mimoúrovňová křižovatka v Předmostí. Hotová má být do konce roku 2019. Souběžně s křižovatkou chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má stavbu na starosti, budovat i navazující čtyřproudou komunikaci.

„Po Novém roce už chceme začít s demolicemi domů, které stojí průpichu v cestě. Všechny už máme vykoupené,“ poznamenal nedávno ředitel olomouckého závodu ŘSD Martin Smolka.

Samotný průtah ale městu nepomůže, protože skončí u autobusového nádraží, odkud povede k výpadovce z města jen stávající dvoupruh. Aby tam nevznikl dopravní špunt, chystá také Olomoucký kraj v tomto místě obří stavbu. Bude jí pětiramenná křižovatka a na ni navazující jihozápadní obchvat města. Investice přijde na víc než půl miliardy.