Podmínka za smrt pacienta pro dva chirurgy platí. Chybovali jiní, namítali

Soud zamítl odvolání obou mužů proti červnovému verdiktu přerovského okresního soudu, který je potrestal za usmrcení z nedbalosti ročním podmíněným trestem s odkladem na dva roky.

Podle soudkyně lékaři nepodnikli nic, čím by muži trpícímu akutním zánětem pobřišnice zvýšili šanci na přežití, přestože jim v tom nebránily žádné závažné důvody.

„Obžalovaní za situace, kdy se pacientův stav zhoršoval, nezabezpečili zjištění příčiny, proč tomu tak je, neposkytli mu odpovídající péči a vyšetření, přičemž tak mohli zabránit smrti poškozeného. I když není jisté, že by s určitostí přežil, chyběly tady aktivní kroky k záchraně jeho života,“ uvedla soudkyně Michaela Burešová.

Pokud by podle ní lékaři přijali přiměřená diagnostická a léčebná opatření, muž by se nedostal do kritického stavu, ve kterém už mu další operace život nezachránila.

„Zanedbali progresi toho zhoršení až do fáze, kdy už byla naděje na uzdravení mizivá. Nebyl tam (v nemocnici - pozn. red.) žádný zvlášť závažný případ, nějaký kolabující pacient, kvůli němuž by lékaři neměli čas odskočit za tímto pacientem, protože by zachraňovali život někoho jiného,“ řekla dále Burešová.

Lékaři nenařídili vyšetření například na ultrazvuku či kontrolní odběry i přesto, že pacient měl po náročné a komplikované operaci bolesti, škytavku a nemočil.

Soud: Přetíženost lékařů není omluvou pro chybu

Soudkyně také zmínila kritiku celkových poměrů v nemocnici, která už dříve zazněla i od soudního znalce. Ty nicméně podle ní lékaře neomlouvají, byť jsou zohledněny ve výši trestu.

„Přetíženost lékaře je v tomto případě z lidského hlediska pochopitelná, nejspíš jde o koncepční, systémové nesprávnosti v rámci vedení daného zdravotnického zařízení. Ale to všechno nemůže jít na úkor řádného poskytování zdravotní péče,“ podotkla Burešová.

Oba lékaři odmítli rozhodnutí krajského soudu komentovat. V průběhu projednávání však znovu svou vinu odmítli.

„Je mi líto, jak dopadla léčba pacienta, ale udělal jsem, co bylo v mých silách a postupoval jsem lege artis (podle pravidel lékařské vědy – pozn. red.), řekl Stanislav Kalabus.

„Dál trvám na své nevině,“ vyjádřil se podobně Richard Polzer.

Pacientův špatný stav způsobili jiní, míní jeden z chirurgů

Kalabus se také snažil naznačit, že chybu udělali spíše lékaři, kteří pacientovi při plánované operaci odstraňovali břišní kýlu. Podle něj neprovedli revizi břicha, při které by museli vyřešit také neprůchodnost střeva, jež byla později hlavní příčinou zánětu pobřišnice. Poukazoval rovněž na špatný stav pacientových jater.

„Protože neměl v pořádku játra, která produkují bílkoviny potřebné pro srážení krve, jeho tělo nemělo šanci při druhé operaci zastavit krvácení. Potřebné bílkoviny spotřebovalo už při první operaci,“ vysvětloval Kalabus.

Rodina zemřelého muže, která podala prvotní trestní oznámení, nicméně nepožadovala žádné odškodné, je naopak s rozsudkem spokojena.

„Jsem ráda, že i odvolací soud potvrdil můj a maminčin názor, že lékaři přerovské nemocnice péči o tatínka zanedbali,“ reagovala dcera Lenka Durajová.