Dva lékaře čeká soud, dle obžaloby zanedbáním péče zavinili smrt pacienta

Případem dvojice lékařů Richarda P. a Stanislava K. se bude v příštích měsících zabývat Okresní soud v Přerově.

„Chceme, aby byli oba lékaři potrestáni a nemohli dál ve svém oboru pracovat. Tátu nám to nevrátí a my zase budeme muset všechno prožívat znovu. Třeba to ale zachrání život někomu jinému,“ řekla dcera zemřelého Lenka Durajová.

Ona a její matka po úmrtí otce v roce 2016 podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Kriminalisté po dlouhém vyšetřování obvinili na začátku letošního roku právě zmíněné chirurgy.

Někdejšího primáře přerovské chirurgie Stanislava K. se MF DNES nepodařilo kontaktovat. Jeho kolega Richard P. odmítl svou obžalobu komentovat.

„Je to medicínsky i společensky složitá záležitost. Až do rozhodnutí soudu se k tomu nebudu vyjadřovat,“ sdělil.

Vyšetření, které přišlo pozdě

Tragická událost se odehrála na konci ledna před dvěma lety. Otec Lenky Durajové Bohuslav Fučík se tehdy nechal na chirurgii přerovské nemocnice hospitalizovat kvůli plánovanému odstranění kýly, která se u něj objevila po osm let staré operaci tlustého střeva.

„Pooperační kýla se mu neustále zvětšovala, všichni včetně lékařů jsme proto tátu přemlouvali, ať si ji nechá odstranit, dokud je relativně mladý. Dlouho na operaci jít nechtěl, ale nakonec se odhodlal,“ vzpomněla Durajová.

Lékaři podle ní operaci zhodnotili jako náročnou a dlouhou, ale ve výsledku úspěšnou. Už druhý den po zákroku Bohuslava Fučíka přeložili z jednotky intenzivní péče na běžný pokoj.

„Byl to den, kdy vypadal nejlépe. Fotila jsem ho s mámou pro sestru, která žije v zahraničí, aby viděla, že táta to má zdárně za sebou. Na této fotografii má na tváři i drobný úsměv – bohužel poslední. Přestože si postěžoval, že má břicho v jednom ohni, mysleli jsme si, že odteď to bude jenom dobré,“ poznamenala Durajová.

„Měl bolesti břicha a hlavně neustále škytal tak, až se celý otřásal“

Stav otce se podle ní od té doby ale jen zhoršoval. Nejmarkantněji třetí den po operaci.

„Už jenom ležel na posteli, měl zavedenou cévku a moc nekomunikoval. Stěžoval si na bolesti břicha a hlavně neustále škytal tak, až se celý otřásal,“ popsala. Následující den rodina zalarmovala zdravotnický personál a trvala na konzultaci s lékařem.

„Trvalo asi dvacet minut, než plouživým krokem dorazil doktor K. a s rukama v plášti se nás zeptal.

„Tak co se vám nezdá?“ Když jsme mu popsali všechny tátovy potíže, zopakoval asi to, co několik dní tvrdili i tatínkovi: že operace takové kýly je náročná a chce to čas.“

Lékař podle Durajové odešel, ale po nějaké době se vrátil s tím, že pacienta pošle na rentgen.

„Přitom podotknul, že rentgen břicha nic moc neukáže. Nechápu, proč mu tedy neudělal jiné vyšetření! Když nemocniční zřízenec tátu, úplně apatického a bolavého, odvážel, bylo to naposledy, co jsem ho viděla živého,“ shrnula.

Lékaři zůstávají v nemocnici. Respektujeme presumpci neviny, říká

Lékaře toho večera zalarmovalo až následné vyšetření prostřednictvím žaludeční sondy. Během zákroku se totiž v drénu zavedeném do břicha objevil střevní obsah. Ani okamžitá operace už ale muže nezachránila. Po několika hodinách zemřel na selhání orgánů.

Obžaloba klade lékařům za vinu mimo jiné to, že přes všechny příznaky – hlavně škytavku a minimální vylučování moči – blíž nepátrali po příčinách zhoršujícího se stavu Bohuslava Fučíka. Nenařídili sonografické nebo CT vyšetření dutiny břišní, laboratorní odběry, dokonce nepožadovali ani sledování jeho krevního tlaku a pulzu.

Jak tvrdí obžaloba, kdyby to udělali, mohli odhalit probíhající zánět pobřišnice a začít s urgentní léčbou dřív, než došlo k rozvratu vnitřního prostředí pacientova organismu.

Lenka Durajová se dodnes se smrtí otce nevyrovnala a ponese si z této události celoživotní trauma.

„První Vánoce nebo narozeniny bez táty, to všechno je hrozně těžké. Několik let se s manželem snažíme o miminko, ale zdrcený psychický stav tomu rozhodně nesvědčí,“ podotkla.

Obžalovaní lékaři v přerovské nemocnici i nadále pracují. „Nemocnice Přerov není účastníkem tohoto soudního sporu. Respektujeme presumpci neviny, proto jsou oba lékaři našimi zaměstnanci,“ vysvětlil Jiří Ševčík, místopředseda představenstva Středomoravské nemocniční, pod kterou přerovská nemocnice patří.

„V současné chvíli je předčasné případ jakkoliv komentovat, jednostranně interpretovat či z něj vyvozovat závěry,“ dodal.